PSG : Mauricio Pochettino dévoile son plan pour la gestion de Neymar et Kylian Mbappé

Mauricio Pochettino avait le sourire. Le nouveau coach du Paris SG tenait sa première conférence de presse ce mardi depuis le centre d'entraînement Ooredoo. Aux côtés de son adjoint Miguel D'Agostino, qui faisait office de traducteur en français, l'Argentin a répété son bonheur de retrouver le club de la capitale, dont il a défendu les couleurs comme joueur il y a de longues années, comparant même cette nomination à «un magnifique cadeau du Père Noël».

S'il a évidemment été abondamment interrogé sur le mercato, et notamment les rumeurs Lionel Messi, Christian Eriksen et Dele Alli, le technicien a également été questionné sur son projet de jeu. Et s'il est resté assez flou, mettant toutefois l'accent sur la volonté de gagner avec style, l'ancien défenseur central a tout de même donné quelques clés au sujet de sa gestion de l'effectif «incroyable et extraordinaire» à sa disposition, et notamment de ses deux principales stars : Neymar et Kylian Mbappé.

Dialogue, animation et leadership

«Avec le temps, quand Neymar reviendra de blessure, nous trouverons la meilleure position pour qu’il s’exprime au mieux sur le terrain. », a-t-il expliqué au sujet du n° 10 brésilien, prônant donc le dialogue, comme pour le champion du monde 2018. «Kylian, comme tous les grands joueurs, peut jouer dans plusieurs positions. Vous le verrez beaucoup bouger, l’important, c’est comment il va se sentir, attaquer l’espace. Nous allons l'aider à tirer profit au maximum de ses qualités, en le mettant dans les meilleures conditions pour qu'il exprime au mieux son potentiel et ses qualités. Les tops joueurs, nous voulons les mettre dans les meilleures conditions. Ils peuvent jouer partout. C’est un défi pour nous, pour être encore plus compétitifs», a-t-il confié.

Et si ces deux éléments auront évidemment une place prépondérante pour lui, le natif de Murphy souhaite loger tous les joueurs à la même enseigne. «Nous parlons d’animation, pas de système. Comment répondre avec et sans ballon. Nous allons discuter avec tous les joueurs pour que tous les joueurs se sentent le mieux possible sur le terrain, pas seulement Neymar», a-t-il lancé, invitant ses nouveaux protégés à prendre leurs responsabilités. «Plus nous aurons de leaders sur le terrain, dans le vestiaire, dans toutes les structures du club, mieux nous fonctionnerons. Nous avons, en tant que club, une force et une énergie nécessaire, pour lutter pour les objectifs élevés ici», a-t-il conclu. On attend de juger sur pièces.