PSG - LOSC : Kylian Mbappé, roi d’une MNM ayant refait des étincelles pour son grand retour

Des étincelles à gogo au milieu des montagnes russes émotionnelles. Ce dimanche, à un horaire assez inhabituel pour eux, les champions de France accueillaient le LOSC Lille au Parc des Princes (coup d’envoi donné à 13 heures). Cinq jours après leur prestation décevante ponctuée par une défaite contre le Bayern Munich (0-1), en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a renoué avec le succès (4-3) et mis fin à une série de 3 défaites de rang toutes compétitions confondues en guise de cadeau pour retrouver ses supporters. Mais cette belle affiche marquait surtout le retour du trio offensif Messi-Neymar-Mbappé, qui a fait toute la différence sur le terrain.

La MNM n’avait en effet plus été alignée depuis le 29 janvier dernier. C’était déjà au Parc des Princes, lors du match nul arraché par le Stade de Reims (1-1) dans les derniers instants de la partie face au PSG. Entre-temps, Neymar a été laissé au repos, tandis que Kylian Mbappé s’est blessé et que Lionel Messi a, lui aussi, dû passer par la case repos pour se remettre d’une petite gêne musculaire. Alors forcément, leur retour était un petit événement et le public du Parc attendait beaucoup de ses trois stars. Les Parisiens n’ont pas été déçus. « C’était le deuxième match où on retrouvait notre trio offensif et les trois ont marqué. Cela donne de la confiance à une équipe. Même dans les moments difficiles, vous avez toujours l’espoir de retourner une situation », s’est satisfait Christophe Galtier après la rencontre.

Mbappé indispensable, Neymar malheureux

Pas encore à 100%, Kylian Mbappé a rappelé à tout le monde qu’il était bien le facteur X de son PSG. C’est lui qui, trouvé par Neymar dans l’intervalle, a ouvert le score grâce à une inspiration dont il a le secret, de quoi rappeler son exploit en 8e de finale aller de C1 face au Real Madrid l’an dernier (1-0, 12e). Sur chaque prise de balle ou chaque accélération de l’ancien Monégasque, le Parc des Princes s’éveillait et poussait son n°7 à attaquer. Mbappé, en plus d’avoir régalé son public de quelques dribbles ou gestes techniques de classe, a surtout sonné la révolte en fin de match en égalisant (3-3, 87e).

Dans son sillage, Neymar Jr a lui aussi réalisé une très belle prestation avant son entorse de la cheville, juste après la pause. Avec une délicieuse louche pour Messi, qui a buté sur Chevalier (5e), on a vite compris que le Brésilien était bien décidé à répondre sur le terrain aux récentes polémiques autour de lui. Par rapport à KM7, justement, il lui a délivré sa 17e passe décisive en L1, soit le co-plus haut total d’assists d’un joueur vers un autre depuis qu’Opta collecte les données (2006/07), avec Angel Di Maria vers Edinson Cavani. L’implication défensive (7e, 39e) de celui qui avait doublé la mise n’a également pas échappé au Parc des Princes, qui a chaleureusement accompagné sa sortie sur civière, en larmes.

Messi fidèle à lui-même

À côté de ça, difficile de placer la prestation de Lionel Messi sur un pied d’égalité. Hormis son alerte face à Chevalier (5e) et sa malice pour laisser filer le ballon sur le but de Neymar, le champion du monde argentin a été presque invisible sur le pré francilien. Comme souvent, Leo Messi a eu un "body language" très limite, marchant plus qu’autre chose et regardant ses coéquipiers faire les efforts défensifs à sa place. Mais comme souvent, aussi, c’est lui qui a fait la différence pour offrir la victoire aux siens. D’abord grâce à un coup de rein pour obtenir un bon coup franc. Puis en transformant ce dernier avec sa patte gauche magique.

« Comment j’ai vécu ce coup franc victorieux de Messi ? Très bien (sourire), a d’ailleurs confié à ce sujet Vitinha, tout sourire, en zone mixte. Tout le monde attendait un but. Avec Leo, la chance que ça fasse but est plus grande. Je suis très heureux que le ballon soit rentré dans le but. C’est important pour le groupe, pour la cohésion. C’est une bonne victoire, pas un bon match, mais une bonne victoire pour le groupe. » Si Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont marqué dans le match de Ligue 1 pour la quatrième fois avec le PSG (ce n’était plus arrivé depuis le 29 octobre dernier, contre Troyes (4-3), les fans parisiens vont malheureusement encore devoir patienter pour revoir leurs trois monstres associés sur le terrain.