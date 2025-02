L1 : Lille s’offre le choc face à Monaco et grimpe provisoirement sur le podium

Choc au sommet à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. En attendant l’autre duel au sommet entre l’OL et le PSG, le LOSC recevait l’AS Monaco, ce samedi à 17 heures, du côté de Pierre-Mauroy. Organisés en 4-4-2 avec Akpom et David en pointe, les Nordistes pouvaient dépasser leur adversaire du jour et s’inviter provisoirement sur le podium en cas de victoire. Même son de cloche pour les Monégasques, éliminés par Benfica lors des barrages de la Ligue des Champions en milieu de semaine et bien décidés à rebondir en championnat. Quatrième au coup d’envoi, le club monégasque - qui se présentait en 3-5-2 avec Biereth et Minamino sur le front de l’attaque - ne tardait pas à apporter le danger dans la surface lilloise mais Diakité veillait au grain sur le lob de Biereth (9e).

Bousculés dans les premiers instants, les Dogues s’enhardissaient et trouvaient finalement la faille après une première tentative de Mukau, stoppée par Majecki (12e).Pas attaqué par Singo et Vanderson, Haraldsson progressait et trompait finalement le portier asémiste d’une belle frappe croisée du gauche (1-0, 22e). Porté par cette ouverture du score, le LOSC continuait de pousser et gênait considérablement les troupes d’Adi Hütter. Mais l’ASM réagissait à son tour. Sur un centre de Vanderson, Ben Seghir était tout proche de l’égalisation (31e) alors qu’Akliouche faisait lui aussi trembler la défense nordiste (33e). En vain. Solide défensivement, le LOSC résistait et piquait à nouveau…

Lille s’invite sur le podium

Très en vue au cours du premier acte, Hákon Haraldsson, opportuniste, profitait d’une erreur de relance de Zakaria et trompait Majecki en deux temps du droit (2-0, 42e). Auteur de son tout premier doublé de sa carrière en Ligue 1, l’Islandais de 21 ans permettait alors aux Dogues de faire le break. Une avance de courte durée puisque dans la foulée Minamino, servi par Biereth, réduisait l’écart d’une frappe du gauche et redonnait espoir aux siens juste avant la pause (2-1, 45+1e). Au retour des vestiaires, Lille ne tardait pas à s’illustrer mais Mukau tombait sur Zakaria, auteur d’un retour précieux pour préserver les siens (46e). En retard au tableau d’affichage, Monaco haussait ensuite le ton mais tombait sur une défense nordiste rigoureuse.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Lille 41 23 +15 11 8 4 38 23 5 Monaco 40 23 +14 12 4 7 45 31

Dans la dernière demi-heure de ce choc, l’ASM accentuait sa pression. De son côté, Hütter lançait Ilenikhena, Embolo et Caio Henrique mais le LOSC ne craquait toujours pas. Si Ben Seghir s’offrait un petit festival et pensait obtenir un penalty après une intervention d’André, M. Bastien, après intervention du VAR, ne bronchait pas (68e). Dans la foulée, Nabil Bentaleb faisait lui son entrée en jeu pour apporter un second souffle aux Dogues. Un coaching gagnant puisque le LOSC tenait bon, notamment grâce à Chevalier (86e), et empochait finalement trois précieux points dans la course à l’Europe. Au classement, le LOSC réalise donc la bonne opération et s’empare provisoirement de la 3e place. De son côté, l’AS Monaco, trop imprécis offensivement, confirme ses difficultés actuelles et pointe désormais au 5e rang.