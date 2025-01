Liga : le retour du FC Barcelone dans la course au titre enflamme toute l’Espagne !

Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Hansi Flick a redynamisé une équipe totalement dépassée sous Xavi. Propulsant le Barça au rang des meilleures équipes d’Europe en quelques semaines, le coach allemand a réalisé une première partie de saison si réussie avec les Culés que ces derniers ont longtemps caracolé en tête en Liga et se sont montrés être de farouches adversaires en Ligue des Champions. Pour autant, tout a changé de manière assez inexplicable au mois de décembre.

Malgré une large victoire contre Majorque (1-5), les coéquipiers de Lamine Yamal ont perdu énormément de terrain en Liga en enchaînant trois rencontres sans victoires. Une mauvaise série qui avait de quoi inquiéter et qui a fait perdre beaucoup de points en route aux Catalans, qui ont vu le Real Madrid et l’Atlético de Madrid prendre une avance presque décisive dans la course au titre. Et malgré les grandes performances du Barça en Supercoupe d’Espagne, dont une large victoire en finale face au Real (5-2), le Barça avait encore déçu contre Getafe samedi dernier en championnat avec un nul frustrant (1-1). Pourtant, il y a des soirées où tout se passe de la meilleure des manières, sans aucun accroc.

Le FC Barcelone veut se battre pour la Liga

Le FC Barcelone a connu l’une de ces soirées ce dimanche contre Valence. Prenant très rapidement l’avantage, les Blaugranas ont ensuite déroulé et ont largement battu le club ché (7-1). Affichant une totale maîtrise, les Culés ont donc renoué avec le succès en championnat avec brio et se sont relancés dans une course au titre qui paraît perdue d’avance tant le retard de sept points semble considérable sur un Real Madrid qui est infaillible en championnat depuis plusieurs semaines. Une performance qui a néanmoins suffi à la presse espagnole pour s’enflammer et estimer que la course au titre s’annonce brûlante jusqu’au bout entre un Real Madrid qui tourne à plein régime, un FC Barcelone retrouvé et un Atlético de Madrid toujours redoutable.

Auteur d’une performance remarquable avec deux buts et autant de passes décisives, Fermin Lopez a confirmé que le Barça allait se battre jusqu’au bout pour le titre : «j’avais besoin de ces buts, l’équipe avait aussi besoin de gagner pour se battre pour la LaLiga. Nous nous battrons jusqu’au bout. Je voulais commencer l’année de la meilleure façon possible. Je pense que nous sommes très efficaces cette année, nous sommes à un niveau très élevé. Il est important d’être bon au sommet et de ne pas céder.» De son côté, Hansi Flick, qui a vu son équipe franchir la barre des 100 buts inscrits depuis le début de son mandat (101 en 32 matches) s’est félicité pour la performance de son équipe : «il était important de voir des joueurs avec des jambes fraîches aujourd’hui et ils ont fait un excellent travail. Tout le monde a été très impliqué et impeccable.» Une chose est sûre, le club catalan n’a pas abdiqué et compte se battre avec le Real Madrid jusqu’au bout pour le titre !