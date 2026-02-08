Al Nassr : Cristiano Ronaldo va prendre la parole !

Il y a encore de la tension dans l’air à Al Nassr. En effet, Cristiano Ronaldo (41 ans), qui n’a pas supporté le transfert de Karim Benzema de fin de mercato hivernal à Al-Hilal, est remonté contre le PIF, le fonds public détenant les deux clubs en question. Face à cette situation, il avait même refusé de jouer contre Al-Riyadh et Al-Ittihad, victorieux face à la formation du portugais vendredi. Désormais, il va falloir régler ses comptes devant le grand public. Par ailleurs, d’après Fabrizio Romano, la star de 41 ans devrait bientôt prendre la parole. L’objectif du quintuple Ballon d’Or est d’apaiser la situation avec son club, sa direction et ses supporters puisque ceux-là ne sont pas les principaux acteurs concernés dans le contexte actuel, comme l’évoque le journaliste italien dans une vidéo Youtube.

La suite après cette publicité

Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait fait réagir la toile avec des propos envoyés à la ligue de football saoudienne, notamment à cause de leur manière d’agir durant la fenêtre de transfert. C’est avec ces quelques mots qu’elle avait répondu brutalement au Portugais : « la Saudi Pro League est structurée autour d’un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles. Les clubs ont leurs propres conseils d’administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie leur appartiennent dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l’équilibre concurrentiel ».