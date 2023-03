Manchester City : le coup de gueule de Pep Guardiola contre l’arbitrage

La suite après cette publicité

C’est toujours tendu à Manchester City. En battant Arsenal en match en retard le 15 février dernier, 3-1 à l’Emirates Stadium, le champion en titre pensait avoir fait le plus dur en cassant la dynamique de celui dont il avait alors chipé la place de leader. Mais deux semaines plus tard, le constat est que tout est à refaire. Déjà parce que les Gunners ont remporté leur match en retard face à Everton cette semaine, et que les Cityzens ont perdu face à Tottenham et fait match nul devant Nottingham Forest.

À l’heure d’entamer cette 26e journée, City est relégué à 5 points des Londoniens. Un écart relativement important qui condamne les hommes de Pep Guardiola à prendre le rôle de chasseur. Difficulté supplémentaire d’après le coach espagnol, son club n’est pas arbitré de la même manière que les autres, ce dont il s’est plaint en conférence de presse. Il estime que les arbitres anglais sanctionnent davantage son équipe pour gain de temps que les autres. Il prend d’ailleurs en exemple le match face aux Gunners.

Un message caché avant d’affronter Newcastle

«Nous sommes l’équipe qui perd le moins de temps. Et pourtant nous avons pris un jaune pour ça contre Arsenal. S’il y a un peu de gain de temps, ne vous inquiétez pas, Ederson aura un carton jaune. Ça dépend de la façon dont l’arbitre gère la situation, mais je suis presque sûr qu’il y aura toujours jaune pour Ederson, alors qu’il y a des millions de matchs avec des équipes qui viennent à l’Etihad Stadium et qui gagnent du temps», critique le Catalan de 52 ans, visiblement tendu par la situation sportive de son club.

«Parfois, certains gagnent vingt secondes avant un dégagement et rien ne se passe. Absolument rien. Nous, on va à Arsenal avec l’intention de jouer et on prend un carton jaune. C’est pourquoi je reste généralement loin des commentaires sur les arbitres, car je m’en moque éperdument. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Je me suis plaint combien de fois des arbitres ? Quand un match est fini, il est fini. Je ne parle pas avec eux, que ce soit avant ou après les matchs», insiste-t-il. Un message loin d’être innocent avant de recevoir Newcastle ce samedi (13h30), régulièrement critiqué en Angleterre pour faire perdre du temps.