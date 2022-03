Premier League : grâce à Saka, Arsenal bat Aston Villa et reprend sa marche en avant

Pas le temps de ruminer à Arsenal. Après avoir vu leur série de 6 matchs sans défaite prendre fin à l'Emirates Stadium contre Liverpool (0-2) mercredi, les Gunners se sont imposés sur la pelouse d'Aston Villa (1-0) ce samedi, pour la première fois depuis décembre 2015 dans le cadre de la 30ème journée de Premier League. De quoi rapidement relever la tête et confirmer que cette saison, il faudra bel et bien compter sur les Londoniens dans la lutte pour le top 4 et la Ligue des champions. Les hommes de Mikel Arteta, privé d'Aaron Ramsdale (hanche) et de Gabriel Martinelli (malade), ont affiché une maîtrise et une solidité intéressantes à Villa Park.

La première période a d'ailleurs été quasiment à sens unique, les Villans n'étant pas forcément très inspirés sur l'heure de table au Royaume de Sa Majesté. Emile Smith Rowe a d'abord provoqué le premier frisson à Villa Park (3e), avant de se manquer à quelques centimètres du but (18e). Si Emiliano Martinez a réalisé un arrêt réflexe pour empêcher un CSC d'Ezri Konsa (11e), le portier argentin, masqué, n'a rien pu faire face à son ancien coéquipier Bukayo Saka, premier buteur du jour sous le soleil de Birmingham (0-1, 30e). Son 9ème pion en championnat, ce qui fait de lui le co-meilleur buteur d'Arsenal cette année avec ESR. L'attaquant de 20 ans a aussi inscrit le 2000ème but de son club en PL, là où seuls Manchester United (2176) et Liverpool (2002) font mieux.

Arsenal a tenu bon

Au retour des vestiaires, les Gunners ont fait l'erreur de lever le pied et de laisser Aston Villa montrer peu à peu le bout de son nez. Les alertes se sont alors multipliées autour des buts de Bernd Leno, qui, pour sa première titularisation en Premier League depuis la débâcle à Manchester City (0-5) fin août, a réalisé une prestation rassurante et autoritaire. Gabriel a dû s'élever très haut pour empêcher Ollie Watkins d'égaliser (52e)... avant que l'attaquant anglais ne touche l'extérieur du poteau avec de la réussite (68e), alors que John McGinn a manqué de peu le cadre du gardien allemand (61e), auteur d'une ultime parade précieuse au bout du temps additionnel (90e+6).

Mais Arsenal, c'est aussi ça cette année : savoir résister quand l'équipe se trouve dans un temps faible. Les partenaires de Ben White ont su tenir bon face à la bande de Steven Gerrard. Philippe Coutinho, décevant, et les siens n'ont, en fin de compte, cadré aucune de leurs tentatives. Si Smith Rowe (48e) et Saka (64e) ont tenté de faire le break, les Gunners se contentent du service minimum, ramenant les trois points de Villa Park pour la première fois depuis décembre 2015. Un succès extrêmement important dans la course à la C1 pour Arsenal, qui compte 4 longueurs d'avance sur Manchester United, avec toujours un match en retard. Les Villans ont eux, au contraire, probablement dit adieu à leur dernier espoir d'accrocher l'Europe.