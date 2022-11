EdF : Raymond Domenech n'épargne pas les champions du monde 2018

Dans un entretien accordé à Ozap, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Raymond Domenech n'a pas réellement savouré le sacre des Bleus champions du monde en 2018 en Russie : «je vais être méchant. Je vais vous dire que je me suis ennuyé en 2018. J'essaye de sortir un match... Il y a peut-être eu France-Argentine parce qu'il y a eu deux actions dans le match, s'interroge l'ancien sélectionneur des Bleus. Mais est-ce que quelqu'un peut spontanément me dire un match de la Coupe du monde en 2018 qu'on retient? Un match où on a tout ? Aucun.»

L'ex-entraîneur de l'OL et du FC Nantes a également avoué ne pas avoir vibré derrière l'équipe de Didier Deschamps : «pour moi, une bonne Coupe du monde, ce sont des matchs qu'on retient, ajoute Raymond Domenech. Ce sont des matchs qui sortent de l'ordinaire, où il y a eu de l'émotion. Quelque chose! Celle de 2018, à part qu'on la gagne, je n'ai pas de souvenirs où j'ai vibré. Pourtant, j'étais aux commentaires. J'ai rien. J'ai tout effacé. Je n'ai pas eu d'émotions. Le vide intersidéral.»