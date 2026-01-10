Eintracht Francfort : la grande première réussie d’Arnaud Kalimuendo fait polémique en Allemagne

Arnaud Kalimuendo se souviendra sans doute de sa grande première avec l’Eintracht Francfort. Il est passé par toutes les émotions. Officiellement prêté avec option d’achat au club allemand par Nottingham Forest en milieu de semaine, l’attaquant effectuait sa toute première apparition lors du match nul spectaculaire contre le Borussia Dortmund (3-3). Il a d’ailleurs largement contribué à ce score fleuve entre deux formations qui visent le haut de tableau.

La suite après cette publicité

On peut même dire que son entrée a réveillé tout le monde dans cette rencontre inaugurant la 16e journée de Bundesliga. Entré à la 63e minute à 1-1 à la place de Uzun, par ailleurs auteur du penalty de l’égalisation à la 22e, le Français de 23 ans n’a mis que huit minutes pour se mettre en évidence. Alors que le BvB venait de reprendre l’avantage par Nmecha (68e), il envoyait un ballon en profondeur parfait pour Ebnoutalib, qui égalisait à 2-2 (71e).

La suite après cette publicité

Une entrée déterminante qui a bien failli être gâchée par un rouge…

Dans les arrêts de jeu, il semait la pagaille dans la surface de réparation côté gauche, obligeant la défense du Borussia à un mauvais dégagement en catastrophe, que reprenait en première intention Mohamed Dahoud (90e+1). L’Eintracht pensait obtenir une précieuse victoire, mais Chukwuemeka parvenait à son tour à remettre tout le monde à égalité au terme d’une soirée un peu folle. Kalimuendo a bien failli passer pour le héros, car son entrée a tout changé. Elle aurait aussi pu précipiter son équipe.

À la 82e, l’ancien Rennais s’est rendu coupable d’un très mauvais tacle sur Nico Schlotterbeck dans le rond central, qui lui a valu un carton jaune. Mais pour Niko Kovač, interrogé après la rencontre sur Sky Sport, la VAR aurait dû intervenir pour expulser la nouvelle recrue. « Je ne veux rien exiger, mais pour moi, c’est un carton rouge ! Il touche la cheville d’abord au-dessus, puis en dessous. » L’entraîneur du BvB n’a pas été écouté, Schlotterbeck a tout de même pu reprendre le jeu après être resté un long moment au sol, et Kalimuendo a eu chaud sur ce coup-là. Une première vraiment agitée.