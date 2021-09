Liverpool travaille pour faire sortir Naby Keita de Guinée après le coup d’État militaire

Présent avec sa sélection nationale, Naby Keïta (26 ans) s'apprêtait à disputer une rencontre importante comptant pour les qualifications à Coupe du Monde 2022 lorsqu'un groupe de soldats a arrêté le président guinéen Alpha Condé. Un coup d'état militaire en Guinée entraînant alors le report du match contre le Maroc, initialement prévu ce lundi. Malgré les frontières fermées, les Lions de l'Atlas ont quant à eux pu embarquer à bord d'un avion de la Compagnie Royal Air Maroc après que des négociations au niveau de l’ambassade leur ont donné une dispense spéciale pour quitter Conakry. En revanche, les Guinéens, en état de choc, restent pour l'heure bloqués sur le territoire.

La suite après cette publicité

Et selon les informations du Telegraph, Liverpool travaille d'ailleurs activement pour permettre à son milieu de terrain guinéen Naby Keita de rentrer dans le Merseyside : «nous sommes en contact constant avec Naby et avons eu une communication régulière via la direction de son équipe nationale. Nous sommes satisfaits qu’il soit en sécurité et bien soigné. De toute évidence, la situation est fluide et nous maintiendrons un dialogue régulier avec les autorités compétentes alors que nous travaillons pour ramener Naby à Liverpool en temps opportun et en toute sécurité», a ainsi déclaré un porte-parole de Liverpool dans une déclaration à l’agence de presse PA.