Atalanta : Charles De Ketelaere opéré avec succès

Par Josué Cassé
1 min.
Charles de Ketelaere, la tête basse @Maxppp

Blessé à l’échauffement lundi soir, en amont de la rencontre à domicile face à la Cremonese comptant pour la 24e journée de Serie A, Charles De Ketelaere a été opéré avec succès ce jeudi. Une arthroscopie sur le ménisque droit de De Ketelaere a été effectuée par le professeur Ezio Adriani à Rome, précise le club lombard.

Atalanta B.C.
De Ketelaere è stato operato oggi dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS.
Ti aspettiamo presto, Charles 💪

De Ketelaere underwent surgery today, performed by Professor Ezio Adriani at the Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS.
Get well soon, Charles 💪

#GoAtalantaGo ⚫🔵
«De Ketelaere a été opéré aujourd’hui par le professeur Ezio Adriani à la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS. Bon rétablissement, Charles», peut-on lire dans le message publié par la Dea sur son compte X. D’après la presse italienne, l’ancien joueur de Bruges devrait faire son retour fin mars.

