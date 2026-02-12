Serie A
Atalanta : Charles De Ketelaere opéré avec succès
Blessé à l’échauffement lundi soir, en amont de la rencontre à domicile face à la Cremonese comptant pour la 24e journée de Serie A, Charles De Ketelaere a été opéré avec succès ce jeudi. Une arthroscopie sur le ménisque droit de De Ketelaere a été effectuée par le professeur Ezio Adriani à Rome, précise le club lombard.
Atalanta B.C. @Atalanta_BC – 18:17
De Ketelaere è stato operato oggi dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS.Voir sur X
Ti aspettiamo presto, Charles 💪
«De Ketelaere a été opéré aujourd’hui par le professeur Ezio Adriani à la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS. Bon rétablissement, Charles», peut-on lire dans le message publié par la Dea sur son compte X. D’après la presse italienne, l’ancien joueur de Bruges devrait faire son retour fin mars.
