Atalanta : Charles De Ketelaere opéré avec succès

Blessé à l’échauffement lundi soir, en amont de la rencontre à domicile face à la Cremonese comptant pour la 24e journée de Serie A, Charles De Ketelaere a été opéré avec succès ce jeudi. Une arthroscopie sur le ménisque droit de De Ketelaere a été effectuée par le professeur Ezio Adriani à Rome, précise le club lombard.

«De Ketelaere a été opéré aujourd’hui par le professeur Ezio Adriani à la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS. Bon rétablissement, Charles», peut-on lire dans le message publié par la Dea sur son compte X. D’après la presse italienne, l’ancien joueur de Bruges devrait faire son retour fin mars.