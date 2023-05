Real Madrid : les supporters allument Gareth Bale

Le Real Madrid a la gueule de bois. Mercredi soir, les Merengues se sont inclinés 4 à 0 en Ligue des Champions. Une lourde défaite qui fait mal au club comme aux supporters. Certains d’entre eux s’en sont d’ailleurs pris à…Gareth Bale.

Le Gallois, qui a quitté le club depuis un bon moment, a publié un message et une vidéo sur les réseaux sociaux où il se réjouit d’avoir atteint son premier trou sur un parcours de golf de l’US Open. Sauf que Bale, qui était tout sourire, a fait cela seulement quelques heures après la défaite du Real Madrid. Ce qui n’a pas plu à certains fans qui lui ont demandé plus de respect ou de faire un nouveau post avant qu’ils perdent leurs nerfs relaye The Sun. Un autre a enfin écrit : «frère, nous avons perdu 4-0.» Mais cela n’a pas empêché Bale de fêter sa réussite.

