PSG : les touchantes confessions de Neymar après le fiasco de Madrid

L'actualité du Paris Saint-Germain n'est pas la plus saine ces derniers jours. Humilié en terres madrilènes lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, le club de la capitale a une nouvelle fois sombré collectivement sur la scène européenne. Un échec cuisant et une élimination prématurée déclenchant alors une profonde crise en interne, et ce, sans parler de la colère exprimée par les supporters parisiens le week-end dernier. Un contexte sulfureux où les plus hautes sphères du club sont alors largement tenues pour responsables. Sur la sellette, Leonardo et Mauricio Pochettino constatent également toute la frustration exprimée à l'encontre de Nasser Al-Khelaïfi, critiqué (de manière inédite) par les fans des Rouge et Bleu. Et si les dirigeants se retrouvent au cœur de la tempête, l'effectif en tant que tel n'est pas non plus épargné. À commencer par Lionel Messi et Neymar, sifflés, insultés et conspués lors de la dernière sortie des Parisiens en Ligue 1 (victoire 3-0 contre Bordeaux).

En marge d’un évènement promotionnel avec l’un de ses sponsors, Neymar est d'ailleurs revenu sur ces derniers jours et a reconnu vivre une période difficile. Des confessions sincères et touchantes où l'ancien attaquant des Blaugranas a tout d'abord avoué être marqué psychologiquement par l'élimination des siens face au Real Madrid : «ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous. Nous ne voulions pas perdre. On n'est pas là pour ça, on ne l'a pas programmé. Personne n'a levé le pied pour ça. Plutôt l'inverse. Nous nous sommes consacrés, nous nous sommes engagés et entraînés pour rechercher cela. Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là. Quitte à perdre, mais au moins, ce serait avec l'équipe».

«Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là !»

Déterminé à se faire pardonner, le natif de Mogi das Cruzes a cependant rappelé que ce genre d'échecs intervenaient souvent dans une carrière de footballeur, laissant par ailleurs entendre sa volonté de répondre sur le terrain dans les semaines à venir pour corriger, un tant soit peu, le tir : «la vie d'athlète est comme ça. Un jour, vous êtes là-bas, vous avez perdu la partie, mais vous pouvez tout renverser en un rien de temps. Le football est gratifiant à cause de cela». A noter que l'ancien joueur de Santos s’était engagé dans un contre-la-montre pour revenir à temps pour disputer le match aller après avoir contracté une grosse entorse à la cheville gauche, le 28 novembre dernier. Malgré quinze minutes jouées à l'aller pour son come-back après deux mois et demi d'absence et une passe décisive au retour, Ney n'avait pas pu empêcher la déroute parisienne.

Sous le feu des critiques, à l'instar de ses coéquipiers, Neymar, muet pour la première fois de sa carrière en LDC, a ainsi été considéré comme l'un des principaux responsables de la désillusion à Madrid. Le PSG, lui cherche d'ailleurs une porte de sortie et l'a proposé à de nombreux clubs européens, dont le FC Barcelone. Lié au PSG jusqu'en 2025, Neymar n'a pour l'instant pas de candidat déclaré ! Il faut dire que les émoluments XXL du Brésilien vont dissuader bon nombre d'éventuels courtisans et que sa détermination affichée dans ces nouveaux propos semblent aller dans le sens d'une volonté certaine de poursuivre l'aventure dans la capitale française. Reste désormais à savoir si le numéro 10 du PSG parviendra, rapidement, à se faire pardonner et entrer, à nouveau, dans le cœur des supporters parisiens. La tâche s'annonce complexe...