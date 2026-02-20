Menu Rechercher
Commenter 3
Liga Portugal

Benfica : José Mourinho va zapper sa conférence de presse

Par Matthieu Margueritte
1 min.
L'entraineur portugais José Mourinho @Maxppp
Benfica AVS

José Mourinho souhaite-t-il éviter de remettre de l’huile sur le feu ? Auteur de déclarations polémiques sur Vinicius Junior après le match de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid, le Special One est fortement critiqué pour avoir préféré attaquer le Brésilien plutôt que d’avoir dénoncé les insultes racistes de Gianluca Prestianni.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, O Jogo nous apprend que Mourinho, qui sera suspendu au match retour, ne se présentera pas face aux médias ce vendredi. À la veille d’affronter Aves en championnat, le coach portugais a souhaité zapper sa conférence de presse et parler uniquement à la chaine TV du club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Benfica
José Mourinho

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Benfica Logo SL Benfica
José Mourinho José Mourinho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier