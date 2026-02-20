Benfica : José Mourinho va zapper sa conférence de presse

José Mourinho souhaite-t-il éviter de remettre de l’huile sur le feu ? Auteur de déclarations polémiques sur Vinicius Junior après le match de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid, le Special One est fortement critiqué pour avoir préféré attaquer le Brésilien plutôt que d’avoir dénoncé les insultes racistes de Gianluca Prestianni.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, O Jogo nous apprend que Mourinho, qui sera suspendu au match retour, ne se présentera pas face aux médias ce vendredi. À la veille d’affronter Aves en championnat, le coach portugais a souhaité zapper sa conférence de presse et parler uniquement à la chaine TV du club.