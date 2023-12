Aston Villa : Unai Emery lance un avertissement à ses joueurs

Aston Villa marque le pas. Troisièmes en marge du coup d’envoi, les Villans avaient pour objectif de revenir d’Old Trafford avec les 3 points pour mettre la pression sur le duo de tête composé de Liverpool et d’Arsenal. Aux commandes grâce à des réalisations de McGinn et Dendoncker en première période, les hommes d’Unai Emery n’ont pu résister au retour des Mancuniens qui ont fait preuve de caractère pour finalement l’emporter en fin de partie (3-2). Conséquence, le club de Birmingham reste sur la troisième marche du podium et met un terme à sa série de 10 matchs de rang sans défaite. Lucide, l’entraîneur espagnol a tiré les premières leçons de ce revers tout en lançant un avertissement à ses joueurs.

«Il y a deux semaines, on m’a demandé si nous étions des prétendants au titre et j’ai dit non, et je pensais la même chose que maintenant. Pourquoi ? Parce que nous jouons contre plusieurs équipes de haut niveau qui sont plus prétendants que nous. Bien sûr, nous sommes constants et meilleurs que beaucoup d’équipes jusqu’à présent cette saison. Aujourd’hui, nous avons raté une occasion d’avoir cette constance contre l’une des dix meilleures équipes. Cela peut arriver. La réaction après le premier but encaissé a été bonne, nous nous sommes même créés quelques très bonnes occasions, mais c’est le football. Le résultat ? Passez à autre chose, soyez exigeant. J’ai dit aux joueurs que la première partie de saison avait été fantastique mais j’en voulais plus. S’ils en veulent plus, nous devons travailler dur pour l’obtenir», a-t-il exprimé au micro de Prime Vidéo.