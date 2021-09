FC Barcelone : Eduard Romeu revient sur la non-prolongation de Lionel Messi

Eduard Romeu, vice-président du secteur économique du FC Barcelone, s’est exprimé sur différents sujets qui font l’actualité du club catalan sur Radio Marca. Il a notamment fait l’éloge de la gestion financière du Real Madrid et a loué le travail de Florentino Perez. Romeu est également revenu sur le cas Lionel Messi, étroitement lié selon lui à l’accord de la Liga avec CVC Capital Partners, rejeté par le Barça.

La suite après cette publicité

« En fin de compte, M. Tebas a fait le travail pour nous sur Messi. Nous avions un inconvénient appelé Fair Play en raison d'une situation héritée, mais si nous signions un document, nous pouvions faire une interprétation différente. Finalement, cela n'a pas été possible parce que c'était quelque chose qui ne pouvait pas être signé parce que cela compromettait la solvabilité du club et c'était une hypothèque de 50 ans pour un prix exorbitant. Le fonds investit 2 000 millions d'euros et les transforme en 22 000 millions d'euros. Pour un club comme Barcelone, cela signifie un coût financier de plus de 13% et nous avons la possibilité de nous financer pour moins de 2%. Cette opération a été ruineuse. Nous aurions aimé que Messi continue, mais nous ne pouvions pas l'accepter dans ces conditions. Le club est au-dessus de tout le monde. La responsabilité incombe évidemment au club, mais nous avons hérité d'une situation catastrophique et en voici les conséquences. », a-t-il déclaré.