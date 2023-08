PSG - RC Lens : les compositions probables

La suite après cette publicité

L’heure est déjà au choc au Parc des Princes. Après deux matchs nuls inauguraux, le PSG reçoit le RC Lens au Parc des Princes à l’occasion de cette 3e journée de Ligue 1 (coup d’envoi 21h). Il s’agit ni plus ni moins du champion de France en titre qui accueille son dauphin du mois de mai dernier. Pour ajouter un peu de piment à cette affiche déjà haute en couleur, les deux équipes sont à la recherche d’une première victoire. La défaite de l’un ou de l’autre, surtout du PSG, pourrait mettre à mal la confiance d’une équipe qui se cherche encore.

La formation de Luis Enrique connaît encore des soucis dans les 30 derniers mètres. Pour cela, les probables titularisations de Dembélé et de Mbappé devraient aider à y remédier. Les deux amis seront probablement soutenus par Vitinha puisque Gonçalo Ramos est touché et forfait, et que Kang-in Lee est lui aussi sur la touche jusqu’à la trêve internationale. L’option Marco Asensio est autre une possibilité. Dans ce 4-3-3, le milieu de terrain devrait être le même que face à Toulouse, à savoir Zaire-Emery, qui fait décidément son trou, Ugarte, la belle pioche du mercato pour le moment, et Ruiz.

Wahi sur le banc pour son premier match ?

Derrière, ça ne devrait pas beaucoup bouger non plus par rapport au week-end dernier. Sans aucune surprise, Donnarumma sera titulaire dans le but, protégé par une défense composée d’Hakimi et Hernandez sur les côtés, puisque Mukiele, Nuno Mendes et Bernat sont toujours absents, et d’une charnière Marquinhos-Skriniar. Le RC Lens sait à peu près à quoi s’en tenir, et Franck Haise non plus ne prévoit pas d’innovation majeure dans son onze de départ. Le capitaine Samba débutera avec le même trio défensif : Gradit-Danso-Medina.

C’est ailleurs qu’il pourrait y avoir du changement, notamment devant et sur les ailes. La paire Diouf-Abdul Samed est attendue dans l’axe de l’entrejeu et Frankowski tiendra sa place sur le côté droit mais à la condition que Machado, buteur face à Rennes, soit opérationnel, lui qui a senti une gêne à l’entraînement cette semaine. Cette incertitude pourrait faire bouger les lignes comme installer le Polonais à gauche ou titulariser Haïdara. Thomasson et Fulgini sont attendus pour démarrer en soutien de Sotoca, laissant Wahi débuter sur le banc. Mais nul doute que la recrue phrase du mercato lensois apparaîtra sur la pelouse.

