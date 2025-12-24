FC Metz : bientôt libre, Giorgi Tsitaishvili affole la Ligue 1 et l’Europe !

C’est souvent dans les grands rendez-vous que l’on juge les grands talents. Et pour ceux qui en doutaient encore, la prestation XXL de Giorgi Tsitaishvili face au Paris Saint-Germain, le 13 décembre dernier, a fini de lever les derniers doutes. Percutant, déroutant et doté d’une patte gauche soyeuse, l’international géorgien (28 sélections, 1 but) du FC Metz est en train de mettre tout le monde d’accord après une phase d’adaptation nécessaire à la Ligue 1. Mais au-delà de ses performances sur le pré, c’est sa situation contractuelle qui agite les coulisses du mercato.

Un statut d’agent libre qui fait saliver bon nombre de clubs

Selon nos informations, l’ailier de 25 ans, qui reste sur 2 buts lors des 4 derniers matches de Ligue 1 du club lorrain, appartient toujours au Dynamo Kiev mais sera libre de tout contrat en juin prochain. Une véritable aubaine pour les directeurs sportifs en quête de renforts offensifs à moindre coût. Car le profil du natif d’Israël – fils d’un ancien joueur professionnel ayant évolué là-bas – est atypique.

Véritable globe-trotter malgré son jeune âge, Tsitaishvili, qui peut se targuer d’avoir disputé les 4 matches de la Géorgie à l’Euro 2024, a su s’endurcir loin de ses bases. Après des passages remarqués en Pologne (Lech Poznan, Wisla Cracovie), ce joueur aussi technique que combatif a franchi un cap la saison dernière en Espagne. Sous les couleurs de Grenade, il a rendu une copie très propre avec 7 buts et 4 passes décisives en Liga 2 espagnole. Une montée en puissance qui se confirme aujourd’hui dans l’élite du football français au sein duquel il est arrivé l’été dans un relatif anonymat.

OL, LOSC, Lazio et surtout Villarreal : la bataille est lancée

Forcément, un tel profil disponible pour 0€ ne laisse pas insensible. Toujours selon nos indiscrétions, l’Olympique Lyonnais, le LOSC, deux clubs qui surveillent très attentivement leurs dépenses, ont coché son nom en rouge pour l’été prochain. Sa capacité d’élimination et sa "grinta" collent parfaitement aux besoins de ces deux formations.

Mais la concurrence s’annonce féroce et dépasse nos frontières. En Italie, la Lazio Rome a déjà pris des renseignements. Cependant, le danger principal pourrait venir d’Espagne. C’est la petite histoire dans la grande. Georges Mikautadze, arrivé à Villarreal l’été dernier, joue les VRP de luxe pour son compatriote. L’ancien Messin, qui avait déjà fait le forcing pour que le FC Metz accueille Tsitaishvili l’été dernier, pousse désormais très fort auprès de sa direction, le "Sous-marin jaune", pour reformer le duo en Liga.

Entre la Ligue 1 qui lui fait les yeux doux et la perspective de rejoindre son ami en Espagne, Giorgi Tsitaishvili, qui possède le même agent que son illustre compatriote Khvicha Kvaratskhelia, aura l’embarras du choix. Une chose est sûre : son téléphone risque de beaucoup sonner à partir du 1er janvier.