Équipe de France : la FFF a commencé les négociations avec Zinedine Zidane !

L’équipe de France et son staff ont commencé leur préparation pour la prochaine Coupe du monde aux États-Unis. Les Bleus ont trouvé leur camp de base à Boston et ont calé leurs matches de préparation en mars (contre le Brésil et la Colombie) ainsi qu’en juin (face à la Côte d’Ivoire et une autre nation à déterminer). Tout se met en place afin de permettre à Didier Deschamps de vivre le plus sereinement possible la fin de son incroyable mandat de 14 ans à la tête de la sélection nationale. Cependant, la question de la succession du Bayonnais commence à se faire plus insistante.

Après avoir envisagé d’annoncer le nom de l’heureux élu avant le Mondial 2026, Philippe Diallo s’était ravisé et assurait que le suspens prendrait fin à l’issue de la compétition, dans un souci de ne pas perturber Deschamps et sa bande. «Je vous avais dit que j’étais en réflexion avec deux fenêtres, la première en mars-avril ou après la Coupe du monde. Depuis le tirage au sort, j’ai continué ma réflexion et la tendance est beaucoup plus après la Coupe du monde. Je pense qu’il faut plutôt laisser la sérénité de la préparation de la compétition à notre équipe de France et nous aurons ensuite cette séquence d’un nouveau sélectionneur», déclarait le président de la 3F à la mi-décembre.

Interrogations autour du staff

En coulisses, la FFF ne va bien évidemment pas attendre jusqu’à la fin de la Coupe du monde pour se pencher sur ce dossier. L’Équipe révèle d’ailleurs qu’elle a déjà entamé des négociations secrètes avec le grand favori pour le poste : Zinedine Zidane. L’intronisation du champion du monde 1998 est annoncée depuis un certain temps et le principal intéressé avait clairement laissé entendre qu’il espérait revenir bientôt sur un banc de touche. « Bientôt, j’espère », répondait-il le 10 novembre, à l’occasion d’un match des légendes organisé à Toulon. Ce soir, le quotidien sportif nous en dit un peu plus.

En clair, la FFF et le clan Zidane ont commencé les discussions concernant la composition du futur staff du double Z. Sauf revirement de situation, il est fort probable que le fidèle adjoint de Zizou au Real Madrid, David Bettoni, soit de la partie. Pour le reste, pas d’autres noms à signaler, hormis le désir de Zidane d’avoir un staff plutôt étoffé avec l’intégration d’une cellule data. Un souhaitait qu’il faudra cadrer avec le choix de la fédération de ne pas faire exploser le budget consacré au staff de la sélection. La FFF explique d’ailleurs avancer de manière prudente, sans assurer que Zidane sera forcément le prochain sélectionneur.