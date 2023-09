Le PSG doit-il s’inquiéter pour la blessure de Kylian Mbappé ?

La suite après cette publicité

C’était le choc de cette 6ème journée de Ligue 1 : le Paris Saint-Germain ouvrait les portes de son Parc des Princes à son ennemi juré de l’Olympique de Marseille. Une affiche au parfum évidemment historique entre deux clubs rivaux qui ont connu une semaine riche en émotions différentes. Les Phocéens cherchaient des remèdes à la crise naissante marquée par le départ de Marcelino et la démission avortée de Pablo Longoria et Javier Ribalta, tandis que le PSG voulait enchaîner après une belle prestation en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (2-0).

Auteur de 7 buts en 5 rencontres de championnat, Kylian Mbappé s’affiche, sur ce début de saison, plus que jamais comme le leader total de l’attaque parisienne, à l’heure où les recrues offensives peinent encore à se montrer aussi régulier que le capitaine des Bleus : quand le numéro 7 va, tout va au PSG sur ces premiers mois de compétition. Pourtant ce soir, face à l’OM au Parc des Princes, Mbappé n’a pas eu l’occasion de jouer son rôle pleinement dans la correction infligée à l’ennemi marseillais (4-0). Et pour cause, une vilaine blessure l’a fait quitter la pelouse à la demi-heure de jeu, laissant même sur plusieurs séquences son équipe en infériorité numérique.

À lire

PSG - OM : les Marseillais ne veulent pas crier au scandale d’arbitrage !

Une blessure inquiétante ?

Titularisé aux côtés de son compatriote Randal Kolo Muani, l’ancien Monégasque a été touché à la cheville suite à la faute du défenseur argentin de l’OM, Leonardo Balerdi, ce qui donne d’ailleurs le coup franc transformé par Achraf Hakimi sur l’ouverture du score (8e). Pendant les minutes suivantes, Mbappé est sorti à deux reprises de la pelouse pour se soigner auprès des médecins parisiens : d’abord pour tester ses appuis (10e), puis pour se faire strapper la cheville (15e). Le génie français a tout tenté pour essayer de rester de la rencontre et aider ses coéquipiers dans ce Classique.

La suite après cette publicité

Mais à la 32ème minute, l’international français a définitivement jeté l’éponge et a demandé le changement, remplacé donc par l’attaquant portugais Gonçalo Ramos : «J’ai mal de ouf», a-t-il même lâché lors de sa sortie. Rares sont les moments où Kylian Mbappé décide par lui-même d’abandonner ses coéquipiers et quitter la pelouse, surtout dans une affiche comme le Classique, qui sent bon la poudre depuis plusieurs décennies. Alors que les échéances prochaines sont capitales pour les Parisiens sur les semaines à venir (Clermont, Newcastle, Rennes, Strasbourg, Milan), il faudra surveiller de près l’état physique du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Mais ce dimanche soir, les premiers signaux sont positifs.

Paris se veut rassurant

Interrogé à ce sujet au micro de Prime Video, l’entraîneur espagnol Luis Enrique s’est montré rassurant pour le moment «Kylian, ce n’est pas un problème très sérieux mais il y a de la douleur et c’était difficile de jouer avec. Je pense que c’était plus malin de sortir du terrain mais rien de grave, ça va bien. C’était un coup et finalement il va bien», avant de réitérer ses propos en conférence de presse quelques minutes plus tard «Je ne sais pas exactement ce qu’il en est, mais c’était un coup, il a eu une douleur. Mais je pense que ça va aller pour lui. C’était mieux de ne pas prendre de risque». Présent en conférence de presse, Foot Mercato peut confirmer que le tacticien natif de Gijon ne semblait pas inquiet.

La suite après cette publicité

Même les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont montrés optimistes. «On était tous tristes pour lui mais de ce que j’ai pu voir, ça n’a pas l’air très très grave», a d’abord expliqué Bradley Barcola, auteur d’une formidable prestation pour sa première titularisation. Randal Kolo Muani a également apporté un peu plus de détails pour avoir échangé avec Mbappé à la pause : «C’est une petite douleur, il va s’en remettre, ne vous inquiétez pas», a même précisé l’ancien joueur de Francfort, tout sourire en zone mixte. Il va désormais falloir attendre les prochaines heures pour une première communication officielle du club de la Capitale à ce sujet.