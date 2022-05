Rodrigo Moreno aurait pu signer au FC Barcelone

Transféré de Valence à Leeds en août 2020 contre 30M€, l'attaquant espagnol, Rodrigo Moreno aurait pu partir pour beaucoup plus d'argent quelques années auparavant. En effet, des documents audios du Président de Valence Anil Murthy ont été divulgués récemment par Superdeporte. Dans l'un d'eux, l'homme fort du club espagnol confie avoir été proche de vendre Rodrigo contre 63M€ au FC Barcelone mais qu'il avait refusé car la direction du club catalan de l'époque souhaitait payer en plusieurs fois.

«Je vais à Barcelone pour vendre Rodrigo Moreno. Le Barça voulait l'acheter avant l'Atlético. 63 millions. Le père de Rodrigo voulait toucher deux millions de commissions. J'y vais avec Ramón Planes, Oscar Grau, Abidal, et ils me disent : " Bon, nous pouvons l'acheter pour 63M€ sans problème. Nous allons payer les deux au père de Rodrigo, et payer cette année seulement 30 millions pour le fair-play et le reste l'année suivante et c'est tout ". Oui, mais serez-vous là la saison prochaine ? Parce que si vous ne l'êtes pas, mon nom est là. Je suis parti, je n'ai rien eu. Ces choses-là arrivent tellement souvent dans le football. »