Athletic-Real Madrid : l'ouverture du score sublime de Karim Benzema

Supercoupe d’Espagne oblige, le Real Madrid joue son match comptant pour la 21e journée de Liga face à l’Athletic. Et pour le moment, l’actuel leader du classement de Liga mène chez les Basques sur le score de 2 buts à 1.

Auteur d’un doublé, Karim Benzema a signé l’ouverture du score d’une magnifique frappe enroulée. Un chef d’oeuvre que vous pouvez admirer et repasser en boucle dans la vidéo ci-dessous.

[🎥 VIDEO - BUT] 🇪🇸 #LaLiga

🔥🔥🔥 BENZEMA LE TOP BUT ENCORE UNE FOIS !!!

💪 14ème but en Liga cette saison pour le Nueve sur cette frappe enroulée parfaite !https://t.co/J6a3QfvAgU