PSG : Luis Enrique défend Illya Zabarnyi

Arrivé cet été en provenance de Bournemouth, Illya Zabarnyi a du mal à s’intégrer au PSG. Le défenseur ukrainien est en difficulté quasiment à chaque apparition sous les couleurs parisiennes. Et si certains supporters semblent inquiets et émettent des doutes sur le niveau du joueur, du côté de Luis Enrique l’analyse est bien différente. Le coach espagnol estime que son joueur continue de s’adapter et qu’il va finir par s’imposer.

«Je ne suis pas d’accord avec vous (ndlr : sur les difficultés du joueur). Vous avez dit il y a un mois qu’on était souvent précis sur nos signatures et que la difficulté de l’adaptation était réelle. Je ne suis pas préoccupé par nos joueurs recrutés cet été. C’est difficile de s’adapter vite. Je suis content de ceux qu’on a signés. Normalement, tu peux donner des minutes de jeu dans la saison mais avec l’élimination en Coupe de France, on perd quatre matches. C’est le moment clé de la saison et on a besoin de tous les joueurs pour aider l’équipe. Il faut être prêt. Je ne sais pas quand mais je suis sûr qu’il aura des moments. C’est ça la réalité d’une grande équipe.»