Le PSG sait comment faire craquer l'Inter pour Milan Skriniar

Impossible n'est pas parisien. Depuis l'arrivée de QSI à la tête de l'écurie française, le Paris Saint-Germain a frappé de très grands coups sur le marché des transferts. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, David Beckham et plus récemment Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi et Sergio Ramos ont dit oui au club de la capitale. Un club qui a décidé de revenir à plus de simplicité puisque Nasser Al-Khelaïfi, agacé par les multiples échecs en Ligue des Champions, a sonné la fin de la récréation.

L'Inter a repoussé plusieurs offres

Moins de paillettes et de stars et plus de travail et de joueurs prêts à mouiller le maillot, voici en gros la nouvelle politique du club. Ainsi, les pensionnaires du Parc des Princes ont misé sur un mercato moins clinquant mais avec tout autant de recrues de talent. Ils aimeraient finir en beauté avec la cerise sur le gâteau puisqu'il manque un défenseur central pour que l'effectif bâti pour Christophe Galtier soit au complet. Et sans surprise, la priorité du PSG est toujours Milan Skriniar.

Depuis des mois, Paris veut recruter le roc de l'Inter Milan. Ouverts à la discussion, les Lombards ne souhaitaient toutefois pas brader un joueur considéré comme une pièce essentielle et dont le contrat se termine en juin 2023. Ainsi, ils ont fixé le prix de Slovaque à 70 millions d'euros, avant de changer pour faire monter la note à 80 puis 90 millions d'euros. De quoi agacer les champions de France, qui avaient formulé plusieurs propositions pour les faire flancher.

Le PSG ne lâche pas mais...

La dernière était d'environ 55 millions d'euros. Insuffisant pour l'Inter qui a fermé la porte. Le 12 août, Simone Inzaghi, le coach des Nerazzurri, avait même annoncé que le mercato était terminé dans le sens des départs. Pas de quoi refroidir Paris, qui a continué à avancer sur cette piste. Cette semaine, nous vous avons d'ailleurs indiqué en exclusivité que Nasser Al-Khelaïfi avait décidé de prendre ce dossier en main. Le président du PSG a rencontré Steven Zhang. Hier, une nouvelle réunion s'est tenue entre dirigeants milanais et parisiens. Un rendez-vous de la dernière chance.

Et d'après la Gazzetta dello Sport, l'Inter a tranché pour son joueur. Il ne quittera pas Milan même en cas de très grosse proposition de la part du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, la publication au papier rose précise que les champions de France avaient tenté une nouvelle offensive mercredi matin avec un offre de 50 millions d'euros + 10 millions de bonus. Une proposition refusée par l'Inter qui veut garder Skriniar et même le faire prolonger, lui qui est en fin de contrat en 2023. Mais le PSG n'a certainement pas dit son dernier mot. D'ailleurs, La Repubbica annonce qu'en cas d'offre de 70 millions d'euros, le président de l'Inter lâchera peu importe la volonté de son coach. La balle est dans le camp de Paris.