La Juventus prépare une révolution XXL

La Vieille Dame veut du sang neuf. Mardi soir, elle a dit adieu à la Ligue des Champions au stade des huitièmes de finale pour la deuxième année consécutive. N'apprenant pas de ses erreurs, la Juventus est passée à la trappe et tout le monde a été pointé du doigt après ce fiasco retentissant. Car, tant sportivement que financièrement, cette élimination est un terrible échec. Après les critiques, la presse italienne s'est aujourd'hui penchée sur le jour d'après. En effet, l'avenir du club turinois est au coeur des préoccupations des médias, qui ont dévoilé les pistes explorées pour la saison prochaine.

En première ligne après le fiasco face à Porto et une saison compliquée en Serie A, Andrea Pirlo, propulsé en tant qu'entraîneur numéro un l'an dernier après le limogeage de Maurizio Sarri, a été la cible de la presse et des supporters. «L'entraîneur a ses défauts, bien sûr, à partir du moment où il n'a pas donné une identité claire et reconnaissable à l'équipe. Il a forcé le virage philosophique dans une saison anormale comme celle en cours, fortement conditionnée par le rythme de la pandémie. Cela aurait demandé plus de douceur dans l'approche et plus de pragmatisme. Mais il ne peut pas être blâmé pour la situation. L'équipe était mal constituée, en nombre et en qualité», peut-on lire à son sujet dans le Corriere dello Sport.

Andrea Pirlo va rester

Pourtant, l'ancien milieu de terrain bénéficie de l'indulgence de sa direction au cours de cette saison de transition. Il devrait bien rester à la tête de l'équipe l'année prochaine. «Agnelli a rassuré le Maestro», explique la Gazzetta dello Sport qui ajoute : «le projet Pirlo continue et l'équipe changera. Chiesa est le nouveau leader». Pourtant, Andrea Pirlo a lâché mardi après l'élimination : «il y a une grande déception parmi les anciens et les plus jeunes, mais je ne pense pas que ce soit la fin d'un cycle, on vient de commencer». Un discours de façade car des changements devraient bien intervenir dans les prochains mois.

Plusieurs éléments sont au coeur des débats. En tête, on retrouve Cristiano Ronaldo. Son cas divise les supporters et il est une énigme pour la Gazzetta qui l'a affiché en une avec le titre : "CR7 de roi à rebus". Rebus car son avenir préoccupe et va conditionner beaucoup de choses pour la Juve. Questionné à son sujet, Fabio Paratici, le directeur sportif turinois, a lâché une petite bombe sur Sky Italia : «Cristiano a sa carrière dans ses mains. Avec ces grands joueurs, vous savez toujours que lorsqu'ils décident de mettre fin à leur expérience avec une équipe et de passer à une autre expérience, ce sont eux qui décident et vous devez respecter cette décision». Il a ajouté : «une prolongation n'est pas à l'ordre du jour».

Le cas CR7 interroge

Il est donc légitime de se demander ce que fera CR7 (36 ans). Pour la Gazzetta dello Sport, cela semble clair : «il est difficile d'imaginer un adieu aussi tôt, d'autant plus qu'à l'heure actuelle il ne semble pas y avoir de clubs disposés à lui verser un tel salaire. Par conséquent, à moins de rebondissements, CR7 et la Vieille Dame resteront unis jusqu'à la fin». Mais Le Parisien annonce que le PSG n'a pas oublié le joueur sous contrat jusqu'en juin 2022. Ce qui est aussi la date de la fin du bail de Paulo Dybala (27 ans), "passé de meilleur joueur de l'équipe à seulement 11 apparitions en Serie A cette saison" rappelle le média italien. Handicapée par les blessures, la Joya n'a pas pu donner ce que la Juventus attendait d'elle. Alors qu'elle bénéficie d'une offre de prolongation avec un gros salaire à la clé, elle n'a toujours pas signé.

Ce qui questionne à Turin, puisque le joueur sera libre dans un an et qu'on veut éviter tout problème. S'en séparer cet été est une option envisageable pour la presse qui explique : «Dybala et Ramsey, les adieux possibles». De son côté, Aaron Ramsey (30 ans) n'a pas mis tout le monde d'accord dans le Piémont, où retrouver un milieu de terrain fort sera l'une des priorités. Sous contrat jusqu'en 2024, le Gallois, qui a toujours une petite cote en Angleterre, ne sera pas retenu. Même chose pour Federico Bernardeschi (27 ans), qui veut rester alors que e club veut le céder. Une épine dans le pied des dirigeants. Des dirigeants que Giorgio Chiellini (36 ans) devrait rejoindre à 90% selon la Gazzetta. Le défenseur, en fin de contrat cette année, devrait a priori raccrocher les crampons.

De nouveaux leaders

Pour Gianluigi Buffon (43 ans), la question se pose aussi alors que son bail termine en juin. Le gardien décidera de son avenir en fin de saison. Si beaucoup de cas sont en suspens, d'autres joueurs devraient prendre du galon lors de cette nouvelle ère. Il y aura bien sûr Federico Chiesa. Andrea Pirlo compte aussi faire de Matthijs de Ligt l'un de ses piliers aux côtés de Leonardo Bonucci, qui devrait continuer. Merih Demiral entre toujours dans les plans même si un départ n'est pas à exclure afin d'avoir plus de temps de jeu. La Juventus s'appuiera aussi sur Arthur, Rodrigo Betancur, Adrien Rabiot, Weston McKennie et Dejan Kulusevski. De plus, Cuadrado, Danilo, Szczesny, Alex Sandro et Morata seront aussi importants dans le nouveau projet.

Le tout, sans compter d'éventuelles recrues, bien que le mercato qui arrive s'avère compliqué en raison des pertes financières liées à l'épidémie de coronavirus et à l'élimination précoce en UEFA Champions League. Des échanges ou des opérations en plusieurs paiements, comme ce fut le cas avec Alvaro Morata, seront privilégiés. La Vieille Dame veut donc faire peau neuve et elle pourrait même faire le ménage chez les dirigeants, puisque Fabio Paratici (directeur sportif) et son bras droit Federico Cherubini (directeur du football) pourraient être remerciés selon la presse italienne. La révolution est en marche à Turin !