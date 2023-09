EdF Espoirs : Mathys Tel explique les raisons de sa non-sélection

Si le Bayern Munich ne semble pas très convaincant en ce début de saison, Mathys Tel, lui, l’est lors de ses entrées en jeu. Avec 2 buts et une passe décisive en 4 journées de Bundesliga, malgré des miettes en fin de rencontres, l’ancien attaquant du Stade Rennais se montre décisif. Pas assez visiblement pour être appelé avec l’équipe de France Espoirs. Pour Téléfoot, le joueur de 18 ans explique cette situation presque étonnante.

La suite après cette publicité

«Si je ne suis pas appelé chez les Espoirs, c’est qu’il manque quelque chose. Sur l’aspect du buteur, le jeu dos au but, avec Thierry Henry on a observé ces aspects que je devais travailler pour pouvoir y être», raconte Mathys Tel, lucide et patient. Si l’avant-centre du Bayern continue sur sa lancée, nul doute que la porte s’ouvrira à l’avenir, voire même peut-être celle des A.