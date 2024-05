Saint-Etienne - Metz : les compositions officielles

Metz et les Verts jouent leur saison cette semaine ! Saint-Étienne accueille les Messins à 20h30, en barrage aller d’accession à la Ligue 1. Metz, qui a terminé 16e de L1, est passé à un but de la relégation. Ils se rendent chez des Stéphanois qui ont longtemps cru à la montée directe, et ont su rebondir pour battre Rodez 2-0 en play-offs.

Pour ce barrage aller, les Verts conservent la compo vue contre Rodez vendredi dernier. Sissoko est en pointe, Cardona et Cafaro dans les couloirs. Tardieu est derrière Moueffek et Chambost au milieu de terrain. Maçon et Pétrot encadrent la charnière Batubinsika-Nadé. Du côté de Metz, l’homme fort Mikautadze débute en pointe, devant un milieu dense. Camara et Diallo animeront les couloirs autour de Jean Jacques, N’Doram et Sabaly. Sané et Traoré sont devant Oukidja, Colin et Udol latéraux.

Les compositions

Saint-Etienne : Larsonneur (cap.) - Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot - Tardieu - Cardona, Moueffek, Chambost, Cafaro - Sissoko

Metz : Oukidja - Colin, Traoré, Sané, Udol (cap.) - Camara, Jean Jacques, N’Doram, Sabaly, Diallo - Mikautadze