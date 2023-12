Les vérités de Jesé sur son expérience manquée au Brésil

Annoncé comme un grand espoir au Real Madrid, Jesé n’a jamais eu la carrière escomptée. Barré par la concurrence chez les Merengues puis au Paris Saint-Germain, l’attaquant espagnol a par la suite enchaîné des prêts peu convaincants (Las Palmas, Stoke City, Sporting Lisbonne) avant de tenter un nouveau défi au Brésil. Une expérience qui a finalement tourné à la catastrophe. Moins de trois mois après son arrivée et 6 apparitions (1 but) plus tard, Coritiba FC a résilié le contrat du joueur de 30 ans. Désormais libre de s’engager où il le souhaite, l’Ibère souhaite désormais tirer un trait sur son aventure passée en terre auriverde comme il l’a évoqué lors d’une interview accordée à la Cadena SER.

«Ce n’est pas une expérience positive. Le défi que j’ai dû relever avant mon départ a été difficile. Ils ont été derrière moi pendant un mois pour me convaincre, je n’aimais pas le reste des options et le championnat brésilien a toujours été un championnat de bon football. J’ai aussi signé pour trois mois, pas un an. Une mauvaise expérience. On m’a promis des choses qui n’ont pas été accomplies. Ils savaient que j’allais me passer de pré-saison, de compétition. Et quand j’étais bien physiquement, je n’avais pas la continuité dont j’avais besoin. Quand j’aurai de la continuité, je vais performer, c’est sûr», a déclaré le principal intéressé qui pourrait prochainement rejoindre son ancienne formation, Las Palmas.