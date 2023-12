Un club veut déjà relancer Jesé

Jesé Rodriguez continue sa folle carrière. Cette saison, il a porté les couleurs de Coritiba en Serie B brésilienne. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu et l’Espagnol a résilié son contrat. Libre et sur le marché, l’ancien du Real Madrid et du PSG pourrait reprendre du service très rapidement.

La suite après cette publicité

En effet, Marca explique que plusieurs formations sont prêtes à le relancer. Mais celle qui a le plus avancé sur ce dossier est Las Palmas. Originaire de là-bas, Jesé a déjà porté les couleurs du club à deux reprises. Visiblement, Las Palmas et le joueur de 30 ans risquent de s’unir une troisième fois.