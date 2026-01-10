Getafe : Yvan Neyou pourrait partir en prêt cet hiver

Alors qu’il avait rejoint Getafe libre cet été après trois saisons abouties à Leganés, Yvan Neyou pourrait déjà être concerné par un départ en prêt cet hiver. La possibilité grandit, alors que l’ex-international camerounais ne semble pas être dans les plans de Bordalas, quelques mois seulement après son arrivée. Une situation inhabituelle, tant il semblait avoir été désiré par le board de Getafe, qui l’avait chipé au nez et à la barbe de nombreux clubs cet été.

La suite après cette publicité

Il faut dire que Neyou, qui a manqué près d’un mois de compétition en raison des sanctions imposées par le fair-play financier espagnol, n’a pas aidé. Son inscription avait finalement été validée dans les toutes dernières minutes du mercato d’été, suite au départ tardif d’Uche à Crystal Palace. Dans le même temps, Getafe avait commencé la saison sans lui, installé son onze type, et se retrouve, quelques mois plus tard dans l’obligation de dégraisser au milieu de terrain. Selon nos informations, plusieurs clubs de Liga seraient intéressés pour accueillir en prêt le joueur de 29 ans.