Real Madrid : les critiques s’abattent sur Trent Alexander-Arnold

Il était l’un des rares cadres de l’effectif disponible sur la pelouse, pourtant cela n’a pas empêché Trent Alexander-Arnold de passer complètement à côté de son match hier, malgré le succès poussif du Real Madrid contre le Celta de Vigo (2-1). Titulaire au poste de latéral droit, il s’est distingué en perdant un duel difficilement compréhensible face à Williot Swedberg, alors qu’il semblait avoir un temps d’avance sur son adversaire.

La suite après cette publicité

Trop laxiste ou pas assez concentré, l’Anglais est finalement arrivé le second sur le ballon, et en retard. Dans une zone de confort, son adversaire direct s’est alors débarrassé de lui facilement d’un crochet avant d’offrir l’égalisation à Borja Iglesias. «Mon Dieu, Trent, quelle prestation défensive sur ce but ! Si tant est qu’on puisse parler de prestation défensive, s’alarme Marca ce matin. Lent, mal placé, et finalement perdu dans la surface».

La suite après cette publicité

«Il apporte beaucoup en attaque, mais il pénalise aussi beaucoup en défense»

Le latéral de 27 ans est la cible des critiques. Il est aussi si friable offensivement qu’important offensivement. Il est d’ailleurs à l’origine du poteau de Vinicius dès la 10e minute, alors que le score était encore vierge. «Qu’il ait le ballon ou non, c’est une tout autre histoire. Il apporte beaucoup en attaque, mais il pénalise aussi beaucoup en défense, où il a été incroyablement… faible» écrit Marca, évoquant «un but "offert" à la fois en défense et en attaque», en référence à l’offrande pour Vinicius.

Longtemps blessé à l’ischio au début de l’automne, puis victime d’une nouvelle lésion musculaire cet hiver, Alexander-Arnold (18 apparitions toutes compétitions confondues, 2 passes décisives) vit un premier exercice délicat au Real Madrid. Il n’a pas encore convaincu mais reste devant Dani Carvajal, revenu de blessure. «C’est un joueur tellement intelligent. Il comprend bien le jeu, sa qualité, son QI, c’est tout simplement incroyable», dit de lui Arbeloa. L’ancien de Liverpool va tout de même devoir élever le curseur, alors que s’approchent les 8es de finale de Ligue des Champions, et qu’il postule à une place pour la Coupe du Monde, malgré un Tuchel retissant à le sélectionner.