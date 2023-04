Ligue 1 : le LOSC renverse Montpellier et reprend sa cinquième place

Duel d’équipes vaincues le week-end dernier sur la pelouse de Pierre-Mauroy ce dimanche après-midi pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Le LOSC, battu chez la lanterne rouge Angers (0-1), avait vu, avant cette rencontre, Rennes lui chiper la cinquième place avec un succès à domicile contre Reims et devait donc obligatoirement s’imposer sur sa pelouse pour retrouver le top 5 en championnat. De son côté, Montpellier, qui s’était incliné pour la première fois sous la houlette de Michel Der Zakarian contre Toulouse (1-2), souhaitait relancer la machine dans un antre où il n’a jamais réussi à s’imposer (6 défaites, 4 matches nuls). L’occasion, donc, pour les coéquipiers de Téji Savanier de conjurer le mauvais sort face à la bande de Rémy Cabella, gonflée à bloc pour jouer une compétition européenne la saison prochaine.

Les hommes de Paulo Fonseca imposaient rapidement leur rythme dans cette rencontre, en faisant reculer le bloc montpelliérain dans sa moitié de terrain. Malgré plusieurs offensives dans les premières minutes, les Dogues ne trouvaient de faille dans l’arrière-garde adverse pour inquiéter Benjamin Lecomte. La première tentative intéressante était à mettre au crédit de Timothy Weah, servi par Jonathan David, mais son enroulé passait à côté du poteau gauche (14e). Le dernier rempart pailladin sortait ensuite un arrêt réflexe pour dévier la tête plongeante de Jonathan Bamba (19e). Et sur la première incursion des visiteurs dans la surface adverse, Issiaga Sylla était plus efficace pour tromper Lucas Chevalier, d’un ballon entre les jambes, au second poteau (0-1, 24e).

A l’origine de l’ouverture du score, Wahbi Khazri ratait le ballon du gauche sur le bon centre de Jordan Ferri (29e). Les Lillois semblaient réagir après le but héraultais mais avaient du mal à créer des espaces dans un dernier tiers bien défendu par les poulains de MDZ. Ces derniers arrivaient même à initier quelques attaques en transition, mais Chevalier était vigilant sur sa ligne. Dans la foulée de la reprise, David offrait une superbe remise à Benjamin André dans la surface, mis en échec au dernier moment par le buteur Sylla (47e). De quoi confirmer les meilleures intentions proposées par les locaux au retour des vestiaires et le coaching du technicien portugais (entrées d’Edon Zhegrova et Ismaily). Lille enchaînait même deux grosses occasions entre le poteau trouvé par Angel Gomes et le tir du droit d’André, claqué par Lecomte (58e).

Finalement, il fallait attendre les vingt dernières minutes pour voir les Dogues réagir sur le couloir gauche. Cabella distillait un ballon parfait au premier poteau pour Jonathan David (1-1, 70e) - pour son 20e but de la saison en L1 - avant de se muer en buteur sur le centre prolongé par Lecomte d’Ismaily au second poteau pour pousser le cuir dans les filets (2-1, 72e). C’était seulement lorsqu’il était mené au score que le MHSC proposait un meilleur visage dans le jeu, sortant de son camp pour revenir au score, mais sans réalisme dans le dernier geste. Lecomte sauvait même les siens d’un potentiel but du break avec sa parade sur le coup franc dangereux de Zhegrova (90+3e). Avec ce succès devant son public, le LOSC reprend sa cinquième place et se relance dans la course à l’Europe avant le déplacement à Auxerre samedi prochain, tandis que Montpellier, qui tombe encore à Pierre-Mauroy, devra attendre la réception de Rennes, dimanche 23 avril, pour assurer un peu plus son maintien dans l’élite.