Finances : le Real Madrid reste le club le plus riche du monde, le PSG perd une place

C’est désormais une habitude. Chaque mois de janvier, le cabinet Deloitte publie son classement des 20 clubs ayant généré le plus de revenus en 2024-25. Il y a un an, c’est le Real Madrid qui était sur la plus haute marche du podium pour la deuxième année consécutive (1,0455 milliard d’euros). Et on peut dire jamais deux sans trois puisque les Merengues trônent encore en tête cette année 2026 pour cette 29e édition. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont engrangé 1,161 milliard d’euros de revenus lors du dernier exercice.

La suite après cette publicité

Il est précisé que la Casa Blanca a généré «594 millions d’euros de revenus commerciaux grâce à l’augmentation des ventes de produits dérivés et des partenariats». On peut imaginer que l’arrivée de Kylian Mbappé a eu un impact. Derrière les Merengues, on retrouve le FC Barcelone. Deuxième, le club catalan a empoché 974,8 M€ de revenus la saison dernière. Sur la troisième marche du podium, on retrouve le Bayern Munich avec 860,6 M€. Vainqueur de plusieurs trophées majeurs, dont la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pointe en 4e position.

Paris recule d’une place

Unique club français du top 20, l’écurie francilienne a gagné 837 M€. Un chiffre en augmentation par rapport à la saison précédente, où Paris avait empoché 806 M€ de revenus. En revanche, le PSG, qui était troisième au classement, a perdu une place. Viennent ensuite plusieurs pensionnaires de Premier League. Ainsi, Liverpool (5e, 836,1 M€), Manchester City (6e, 829,3 M€), Arsenal (7e, 821,7 M€), Manchester United (8e, 793,1 M€), Tottenham (9e, 672,6 M€) et Chelsea (10e, 584,1 M€).

La suite après cette publicité

D’autres grandes écuries européennes complètent ce classement. En effet, l’Inter (537,5 M€), le Borussia Dortmund (531,3 M€), l’Atlético de Madrid (454,5 M€), Aston Villa (450,2 M€), l’AC Milan (410,4 M€), la Juventus (401,7 M€), Newcastle (398,4 M€), Stuttgart (296,3 M€), Benfica (283,4 M€) et West Ham (276 M€) sont dans ce top 20. Présents l’an dernier, aux 19e et 20e places, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ne sont plus dans ce classement, où Paris est donc l’unique représentant tricolore.