PSG - Metz : les compositions probables

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Metz ce samedi à 21h05, dans une rencontre importante pour la course au titre en Ligue 1. Face à une formation messine qui n’arrive plus du tout à gagner depuis le 9 novembre dernier en Ligue 1, les Parisiens voudront retrouver le succès après la défaite à Rennes et éviter toute mauvaise surprise afin de rester proche du RC Lens, toujours leader du classement et qui jouera contre Monaco plus tôt dans cette journée de samedi (17 heures).

Côté PSG, Luis Enrique devrait s’appuyer sur une équipe légèrement remaniée. Matvey Safonov est pressenti dans les buts pour une sixième titularisation de suite, avec une défense composée d’Achraf Hakimi, Illya Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, toujours en l’absence de Fabian Ruiz, Zaïre-Emery va retrouver sa place dans l’entre-jeu, aux côtés de Vitinha et Kang-In Lee, qui tiendraient les clés du jeu. Devant, Luis Enrique était contraint d’innover en l’absence de sa star Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé absent

Ainsi, le Champion d’Afrique Ibrahim Mbaye, absent depuis trois journées, devrait retrouver une place de titulaire. De l’autre côté, Désiré Doué est également pressenti pour débuter, alors que Gonçalo Ramos occupera la pointe de l’attaque parisienne, pour tenter de faire sauter le verrou lorrain. En face, Metz se déplacera dans la capitale avec l’ambition de créer l’exploit. Fischer garderait les cages, derrière une ligne défensive composée de Kouao, S. Sané, Mboula et Colin.

Dans l’entre-jeu, Munongo, Gbamin et Traoré devraient tenter de contenir la maîtrise technique parisienne. Offensivement, Michal, Diallo et Tsitaishvili seraient chargés de porter le danger sur le but francilien. Sur le papier, l’avantage est clairement parisien, mais Metz n’a rien à perdre dans ce duel déséquilibré. «On va gérer le match de Metz comme ce qu’il est, un match important pour mettre la pression sur Lens. Gagner les 3 points. Je ne me rappelle d’aucun match contre un dernier sans aucun problème. Ce type de match est difficile», avait assuré Luis Enrique en amont du match.