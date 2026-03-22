Barcelone - Vallecano : les compostitions officielles

Le Barca, leader de la Liga avec quatre points de plus que le Real Madrid, reçoit le Rayo Vallecano chez lui à 14h. L’occasion de prendre le large dans la course au titre, en attendant le derby de Madrid, ce soir à 21h. Les Catalans viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant Newcastle (8-3 sur l’ensemble des deux matchs), et restent sur six victoires et un match nul lors des sept derniers matchs. Araujo et Cancelo seront les latéraux du jour, avec Pedri et Bernal au milieu de terrain et Yamal et Raphinha en soutien de Lewandowski.

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En face, le club madrilène est 14e du championnat d’Espagne, avec quatre points d’avance sur la zone rouge et un match en moins. Le Rayo est également qualifié en quart de finale de coupe d’Europe, mais en Ligue conférence, ils y affronteront les Grecs de l’AEK Athènes. Les Castillans n’ont perdu qu’un seul de leurs huit derniers matchs, ce jeudi contre Samsunspor (0-1, 3-2 pour le Rayo sur l’ensemble des deux matchs), ce qui ne les a pas empêchés de se qualifier pour les quarts. Luiz Felipe et Lejeune formeront la charnière centrale. Devant eux, Ciss, Valentin et Palazon s’organiseront dans un milieu à trois, et de Frutos sera le buteur.

Les compositions

Barcelone

Vallecano