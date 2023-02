Atlético : une soirée des records pour Diego Simeone contre le Real Madrid

Au cours du derby madrilène opposant l’Atlético et le Real, l’entraîneur argentin des Colchoneros, Diego Simeone a battu un nouveau record dans sa carrière. L’entraîneur argentin a dirigé ce samedi soir son 612e match à la tête de l’Atlético de Madrid et égale ainsi Luis Aragonés en tant qu’entraîneur avec le plus de matchs dirigés dans l’histoire du club.

A la prochaine rencontre des Colchoneros, Simeone passera officiellement seul en tête de ce classement. Il a, à ce jour, dirigé 425 matchs de Liga, 57 de Coupe du Roi, 7 de Super Coupe d’Espagne, 95 de Ligue des Champions, 26 de Ligue Europa et 2 de Super Coupe d’Europe. Il est aussi devenu par la même occasion l’entraîneur comptabilisant le plus grand nombre de rencontres à la tête d’un seul et unique club espagnol dans l’histoire du championnat avec un total de 425 journées : un record vieux de 49 ans.

