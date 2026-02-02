Menu Rechercher
Strasbourg : Christophe Galtier annonce l’arrivée de Rayane Messi à NEOM

Par Matthieu Margueritte
Christophe Galtier lors de la remise du trophée de champion de France @Maxppp

Au sortir du match nul de NEOM contre Al-Akhdoud (1-1), l’entraîneur de l’ambitieux club saoudien, Christophe Galtier, a confirmé que le jeune joueur de Strasbourg prêté à Pau, Rayane Messi (18 ans), allait arriver demain en Arabie saoudite.

« Le joueur français Ryan Messi arrivera demain. C’est un joueur qui a un grand avenir et qui nous sera très utile à l’avenir grâce à son grand potentiel », a-t-il déclaré en conférence de presse. Messi vient pallier le départ de Saïmon Bouabré à Al-Hilal.

Pub. le - MAJ le
