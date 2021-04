OL - LOSC : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est un duel XXL pour la course au titre qui se joue ce soir du côté de Lyon. Quatrième, l'OL, qui joue ses dernières chances dans cette course au Graal, accueille le LOSC, deuxième mais qui peut récupérer le trône en cas de victoire. Vous l'aurez compris, les trois points sont impératifs pour les deux formations, qui, si elles jouent le titre, doivent aussi assurer leur place en Ligue des Champions pour la saison à venir.

D'ici ce soir, les deux écuries connaîtront en plus le résultat de l'AS Monaco, le troisième actuellement. Chez eux, les Lyonnais ne sont pas forcément ultra solides, avec plusieurs mauvais résultats ces dernières semaines. Pas rassurant, puisque le LOSC cartonne en déplacement, où il n'a perdu qu'une fois en seize rencontres. Les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité 1-1 en première partie de saison.

Très peu d'absents des deux côtés

Pour ce duel, Rudi Garcia peut composer avec une équipe au complet pratiquement, avec Diomandé comme seul absent. Lopes sera dans les cages, avec la ligne de quatre Cornet-Denayer-Marcelo-Dubois devant lui. Guimaraes-Caqueret composeront l'entrejeu aux côtés de Paqueta, un peu plus avancé. Sur les côtés, Memphis Depay et Karl Toko Ekambi pour faire mal aux Lillois et servir Islam Slimani, la référence offensive lyonnaise.

En face, Christophe Galtier peut lui aussi alignée une équipe type, et ça démarre par Mike Maignan dans les cages. Viennent ensuite Fonte et Botman pour protéger le portier tricolore, avec Celik et Reinildo sur les flancs. André et Soumaré seront alignés dans l'axe, épaulés par Bamba et Renato Sanches. Enfin, le duo Yilmaz-David aura la responsabilité de faire des dégâts devant.

