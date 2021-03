Ligue des Champions, 1/4 de finale : quel tirage pour le PSG ?

La suite après cette publicité

La semaine passée, le Paris Saint-Germain a enfin réussi à régler ses comptes avec le FC Barcelone lors d’une conformation élimination directe en Ligue des Champions. Incapables de sortir les Blaugranas de la compétition sous l’ère QSI, les Franciliens y sont enfin parvenus, notamment grâce à un match aller de haut vol (4-1, 1-1). Finalistes de l’épreuve la saison passée, les Rouge-et-Bleu verront donc les quarts de finale et conservent encore leurs chances d’aller au bout. Mais la route est encore longue.

En attendant le tirage au sort qui aura lieu demain, FM vous propose de faire un tour d’horizon des potentiels adversaires du PSG. Et cette fois, pas de têtes de série et pas de casse-tête puisque toutes les équipes, même celles issues du même pays, pourront s’affronter. À ce stade de la compétition, les Anglais seront d’ailleurs en force avec Liverpool, Manchester City et Chelsea. Trois poids lourds, même si les Citizens font figure de grands favoris à éviter. Impériaux contre le Borussia Mönchengladbach (2-0, 2-0), les hommes de Pep Guardiola affichent peut-être le meilleur jeu collectif et peuvent même briller sans titulariser de véritable attaquant de pointe.

Vainqueurs de l’édition 2018/2019, les Reds restent un adversaire coriace qui a su se défaire du RB Leipzig (2-0, 2-0), demi-finaliste la saison passée, sans trembler. Mais l’état de forme des partenaires de Mohamed Salah (6 défaites lors de leurs 10 derniers matches) est à prendre en compte. Sans oublier ses blessés, parmi lesquels Virgil van Dijk. Les Reds sont loin d’être écartés, mais ils sont clairement moins fringants. Enfin, beaucoup aimeraient voir un PSG-Chelsea pour que Thomas Tuchel retrouve le club qui l’a viré à Noël. Et vu le redressement opéré par l’Allemand à Londres, Paris aurait de quoi s’inquiéter.

Tout le monde veut le FC Porto

Avec City, le Bayern Munich sera sans hésitation l’autre gros morceau à éviter. Malgré leur incroyable saison 2019/2020, les Bavarois ont encore faim de titres. Leaders incontestés en Bundesliga et invaincus cette année en Ligue des Champions, les hommes d’Hansi Flick n’ont perdu que trois matches depuis le début de l’exercice. Et vu la qualité de jeu proposée en ce moment par les Franciliens, l’aventure aurait de grandes chances de s’arrêter net. Toujours chez les Allemands, des retrouvailles avec le Borussia Dortmund seraient, en revanche, une meilleure option, même si le golgoth Erling Haaland peut faire très mal.

Habituée à dominer l’Europe du football, l’Espagne ne compte plus qu’un seul représentant, mais pas des moindres puisqu’il s’agit du Real Madrid. Certes, les Merengues sont loin d’être à leur meilleur niveau, mais quand la musique de la coupe aux grandes oreilles retentit, la vieille garde sait se réveiller. Sans oublier un Karim Benzema XXL. À l’instar de Liverpool, ce n’est pas la meilleure version du Real, mais un grand d’Europe peut se réveiller à tout moment. Enfin, si son exploit face à la Juventus en huitièmes lui vaut le droit de ne pas être sous-estimé, le FC Porto est clairement l’adversaire que tous veulent avoir.