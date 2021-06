OL : Jean-Michel Aulas se confie sur l’avenir du club

Entre la crise sanitaire et le fiasco des droits TV, la santé économique des clubs de Ligue 1 est au plus mal. Les exemples de Bordeaux ou Nîmes l’illustrent bien. Plusieurs autres clubs pourraient être en vente ces prochains mois. À l’OL, la crise a aussi eu un impact et les rumeurs de vente refont surface. Il y a quelques années, le président Jean-Michel Aulas s’était fermement opposé à l’idée de vendre le club à des fonds étrangers comme l’a fait le PSG. Mais depuis, la donne a un peu changé.

Dans un entretien pour Le Progrès, il a été interrogé à ce sujet par son ancien joueur Sidney Govou. « Je pense qu’elle est moins d’actualité qu’à l’époque. Le football français va se sortir d’une crise majeure, si on veut faire bien il faut faire grand, et on est en bourse. Pour répondre à Sidney, je vais tout faire pour que ce ne soit pas le cas à court terme. Ça fait 34 ans que je suis président de l’OL, on a atteint à peu près tous les objectifs qu’on s’était fixés, y compris structurellement avec un ensemble qui a beaucoup de valeur, mais j’ai envie de continuer et d’aller au bout de l’histoire. »