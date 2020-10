Rennes : accord avec Leeds pour Raphinha

Le mercato flamboyant du Stade Rennais pourrait faire des victimes dans l'effectif de Julien Stéphan. Parmi eux, Raphinha, qui fait l'objet d'un intérêt de Leeds. Selon Goal, une offre concrète aurait même été transmise au club breton pour l'ailier brésilien arrivé contre 19 millions d'euros du Sporting Portugal en 2019.

Ce dimanche, Ouest France révèle que le montant de cette offre serait de 17 millions d'euros + 6 de bonus. Et, plus important, les dirigeants rennais l'auraient acceptée. Le joueur de 23 ans serait donc à deux pas de traverser la Manche. Dernier élément primordial : l'ailier doit maintenant obtenir un permis de travail, obligatoire en Angleterre. Et celui qui a marqué 5 buts en Ligue 1 devra attendre ce lundi pour être fixé sur son sort, date à laquelle la commission anglaise se réunira pour étudier les dossiers des joueurs amenés à rejoindre la Premier League.