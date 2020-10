Rennes : Raphinha ciblé par Leeds

Alors que le mercato ferme ses portes dans trois jours, le Stade Rennais reste très actif. Les officialisations de Dalbert (Inter Milan) et de Daniele Rugani (Juventus) ne devraient plus tarder, et l'entraîneur breton, Julien Stéphan, a récemment laissé entendre qu'une recrue supplémentaire dans le secteur offensif pourrait signer si une opportunité se présentait. En ce sens, Jérémy Doku (18 ans) aurait déjà fait l'objet d'une offre du board rennais, qui pourrait revenir à la charge.

Dans le même temps, le club rouge et noir pourrait voir certains éléments quitter le navire. Selon Goal, Leeds - à la recherche d'un renfort offensif - serait très intéressé par Raphinha (23 ans) et aurait déjà fait parvenir une offre à Rennes. Une source proche du dossier ajoute cependant que le dossier serait très compliqué à mener à bien. D'abord du fait de la valeur marchande du joueur, mais aussi et surtout parce que le joueur ne dispose pas encore de son permis de travail.