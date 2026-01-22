Ligue des Champions : l’équipe type de la 7e journée

Le verdict approche. À une semaine du multiplex qui décidera des huit équipes directement qualifiées pour les huitièmes de finale et des seize clubs qui s’affronteront en barrages, la septième journée de la phase de ligue a été terrible pour nos clubs français. Le Paris Saint-Germain a chuté à Lisbonne face au Sporting CP (1-2), Monaco a été humilié sur le terrain du Real Madrid (1-6), tandis que l’Olympique de Marseille a vu ses rêves d’exploit contre Liverpool être réduits à néant (0-3). Mais cette septième levée a quand même permis à certains de briller au bon moment. Voici notre équipe type articulée en 4-3-3.

C’est le cas du gardien grec Kostantinos Tzolakis. Le joueur de l’Olympiakos a complètement écœuré les attaquants du Bayer Leverkusen. Résultat : son équipe a pu s’imposer 2-0 et occupe la dernière place qualificative du classement pour les barrages (24e). En défense, l’activité de Jeremie Frimpong sur son flanc droit a fait très mal à l’OM. Arrivé cet été sur les bords de la Mersey, le Batave a peut-être rendu l’une de ses meilleures copies sous le maillot de Liverpool. Dans l’axe, c’est une charnière 100% Premier League qui a brillé. William Saliba a neutralisé les attaquants de l’Inter, tandis que Cristian Romero a fait la loi contre le Borussia Dortmund. Repositionné en latéral gauche, Eduardo Camavinga a convaincu et complète le quatuor défensif.

Les attaquants étaient en feu

Dans l’entrejeu, c’est un mélange de force et de finesse technique. Le roc de Chelsea, Moises Caicedo, s’occupe de la récupération. L’Équatorien a été partout contre la modeste équipe de Pafos et c’est lui qui s’est chargé de donner la victoire aux Blues à dix minutes du terme. Auteur d’un coup franc très malin contre l’OM, Dominik Szoboszlai l’accompagne, avec la pépite du FC Barcelone Fermin Lopez. Après le début de match catastrophique des Blaugranas à Prague, c’est lui qui a sorti les Culés du traquenard en marquant deux buts en huit minutes, permettant au Barça d’égaliser puis de prendre l’avantage. Enfin, pour ce qui est de l’attaque, plusieurs joueurs ont brillé lors de cette 7e journée comme Gabriel Jesus ou Kylian Mbappé, qui se sont offert un doublé contre l’Inter et Monaco.

Cependant, nous avons privilégié le contexte pour récompenser par exemple Jens Petter Hauge. Buteur contre Manchester City, le Norvégien a été l’un des principaux artisans du succès historique de Bodo/Glimt contre le Manchester City de Pep Guardiola. Même chose pour Luis Suarez. Alors que le Sporting CP était ultra dominé par le Paris Saint-Germain, le Colombien a profité des moindres erreurs défensives franciliennes pour crucifier à deux reprises les champions d’Europe et offrir une victoire précieuse aux Lisboètes. Enfin, si Mbappé n’est pas dans cette équipe type, le Real Madrid n’a pas été oublié puisque Vinicius Junior complète le trio offensif après son but et ses deux passes décisives contre Monaco.