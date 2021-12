RB Bragantino : la nouvelle réussite de Red Bull dans le football

Au pays de la Caïpirinha, le Red Bull se fait une place de plus en plus importance. À l'instar de Salzbourg, qui est la formation référence en Autriche, et de Leipzig, le principal rival du Bayern Munich avec le Borussia Dortmund en Allemagne, la marque aux taureaux ailés est en train de réussir son pari au Brésil. En 2021, le RB Bragantino a brillé, s'offrant une sixième place de Serie A brésilienne après avoir terminé dixième lors du précédent exercice. Le Toro Loko a aussi atteint la finale de la Copa Sudamericana perdue 1-0 contre l'Athletico Paranaense. Développant aussi de nombreux jeunes talents locaux, le club brésilien vit une ascension fulgurante.

Le premier tournant arrive en 2019, Red Bull disposait déjà d'un club au pays avec le Red Bull Brasil, mais l'entreprise a su trouver un accord pour fusionner avec le CA Bragantino qui évoluait en Serie B (deuxième division). Une alliance vite payante puisqu'elle a permis au club de terminer champion et de vite s'imposer dans l'élite brésilienne. Avec des principes et une idéologie qu'on retrouve dans les autres clubs du groupe Red Bull (miser sur les jeunes, avoir un jeu spectaculaire et porté vers l'avant, être dans l'innovation), Bragantino a su imposer sa patte très rapidement.

Un style de jeu qui étonne et détonne

Pour sa première saison, le club doit se battre dans une ligue ultra concurrentielle où Botafogo, Coritiba, Goiás et Vasco da Gama - quatre équipes réputées qui ont déjà gagné le championnat national - seront les relégués. Felipe Conceição va réaliser un début de saison intéressant, mais il sera remplacé dès septembre 2020 par Maurício Barbieri. Ce dernier va faire sensation en imposant un style de jeune digne de celui qu'on retrouve en Bundesliga. Une identité footballistique qui se rapproche des principes imposés par Ralf Rangnick au sein du groupe Red Bull que le technicien brésilien de 40 ans va développer avec merveille.

Décrochant la dixième place pour sa première saison, celui qui avait déjà décroché une deuxième position avec Flamengo en 2018 a surtout vite développé ses idées. Aimant faire progresser les jeunes talents, Maurício Barbieri, dont les inspirations sont Pep Guardiola et Jürgen Klopp, a développé un style à mi-chemin entre les deux coachs de Premier League. Un jeu de possession avec un pressing haut et très agressif qui déstabilise assez les adversaires de Bragantino.

« J’aime que mon équipe domine le jeu, qu’elle prenne l’initiative avec un style agressif. Nous voulons la possession de balle. On vise le but. On veut se créer un maximum d’occasions dans un match. Mais plus que mes idées, ce que j’apprécie le plus est le contexte dans lequel nous travaillons, les qualités de mes joueurs, la philosophie et l’histoire du club », a-t-il notamment expliqué dans une interview pour la marque aux boissons énergisantes.

Claudinho le pionnier

Si l'aspect collectif est central dans le jeu du RB Bragantino, la patte brésilienne est clairement présente et laisse aux artistes la possibilité d'exprimer tout leur talent. Le premier exemple est celui de Claudinho. Actuellement au Zenit où il a été le meilleur joueur du leader de Russie (9 buts et 2 offrandes en 18 matches toutes compétitions confondues), le joueur de 24 ans a d'abord fait des ravages avec Bragantino. Le milieu offensif a tout simplement porté le club sur son dos en 2020 avec 18 buts et 6 offrandes en 35 matches cette saison-là.

Permettant de lancer le bon parcours de son équipe en Copa Sudamericano (3 offrandes en 6 matches), il a été vendu contre un joli chèque de 12 millions d'euros qui a aidé encore plus le RB Bragantino dans son développement. Cela a permis d'investir 9,35 millions d'euros sur Helinho (21 ans, São Paulo), Natan (20 ans, Flamengo) et Ramires (21 ans, Bahia) qui sont tous titulaires au sein de la formation brésilienne. Dans la lignée des autres formations "RB" dans sa stratégie mercato, Bragantino a gravi les échelons avec rapidité.

Une finale continentale et la découverte de la Copa Libertadores

Fort de ses pépites, le club basé à Bragança Paulista - sur la côte sud du pays, au nord de São Paulo - a encore fait mieux en 2021. En Copa Sudamericana d'abord, le club s'est extrait de sa poule en terminant devant le CS Emelec (Équateur), le CA Talleres (Argentine) et le Deportes Tolima (Argentine) avant de sortir Independiente del Valle (Équateur), Rosario Central (Argentine) ainsi que Club Libertad (Paraguay). Opposé à l'Athletico Paranaense (déjà sacré en 2018) lors de la finale, Bragantino a finalement dû s'incliner 1-0. Un échec qui n'a rien d'honteux contre un des clubs historiques du pays, mais qui laisse un goût amer.

En effet, l'Athletico Paranaense a terminé cette saison à la quatorzième place du championnat national. Longtemps dans le top 5, le RB Bragantino termine de son côté sixième et confirme sa progression. Avec 55 buts inscrits, c'est d'ailleurs la quatrième attaque du pays derrière les cadors de l'Atlético Mineiro, Flamengo et Palmeiras. Ce classement est aussi très utile puisqu'il permet de se qualifier directement pour la phase de poules de la Copa Libertadores 2022. Une nouvelle réussite pour l'équipe de Maurício Barbieri.

Artur Guimarães la prochaine grosse vente

Alors que Claudinho a impressionné auparavant, ils sont d'autres à avoir su s'affirmer en 2021. Celui dont le nom revient le plus souvent n'est autre qu'Artur Guimarães (23 ans). Suivi notamment par le FC Barcelone, mais aussi le RB Leipzig ou encore l'Atalanta, l'ailier droit a été stratosphérique en comptabilisant 21 buts et 13 offrandes en 47 matches (hors rencontres régionales). Il a d'ailleurs été essentiel en Copa Sudamericana avec 7 réalisations (2e meilleur total) et 4 passes décisives (2e meilleur total), ce qui a porté son équipe en finale de la compétition.

6 - Artur has been involved in Red Bull Bragantino's all six goals in the Sudamericana since the quarterfinals (4 goals + 2 assists). Core. pic.twitter.com/4pTrd6arqX — OptaJoao (@OptaJoao) September 22, 2021

Si Artur Guimarães est l'atout principal du club et a déjà été appelé en sélection brésilienne en septembre dernier, d'autres joueurs ont un talent fou. En défense, Léo Ortiz (25 ans) se montre particulièrement intéressant, tout comme le jeune Natan (20 ans) évoqué plus haut. Appartenant au RB Leipzig et prêté jusqu'en juin prochain, Luan Cândido (20 ans) fait encore preuve d'irrégularité, mais a repris sa progression. Le latéral gauche est en train de rattraper le temps perdu. Dans l'entrejeu, Jadsom (20 ans) et Emiliano Martínez (22 ans) se montrent intéressants, mais deux joueurs ont un potentiel encore plus important.

Une pépinière à talents

Tout d'abord Ramires (21 ans), arrivé de Bahia en novembre dernier pour un prêt avec option d'achat. D'une très belle régularité, il devrait faire une année supplémentaire afin de passer un cap. Au milieu toujours, Bruno Praxedes (19 ans) est aussi déterminant depuis l'été dernier et son arrivée contre 6 millions d'euros en provenance de l'Internacional Porto Alegre. Celui qui est parfois comparé à Giovani Lo Celso a été associé à des clubs comme le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen, Watford et Lens.

Enfin, dans le secteur offensif, il y a aussi du jeune crack en gestation. Bruno Gonçalves dit Bruninho (18 ans) est seulement en train d'arriver au sein de l'équipe, mais Alerrandro (21 ans), Jan Hurtado (21 ans) et Pedrinho (22 ans) ont su se démarquer. Cependant, celui qui dispose de l'avenir le plus prometteur est clairement Helinho (21 ans). Avec 7 buts et 5 offrandes en 47 matches, l'ailier a su se faire une place de choix dans l'équipe. Si bien qu'un club comme l'Inter Milan est déjà à sa poursuite. Dans un cercle vertueux, le RB Bragantino a réussi en trois saisons à se hisser dans le gratin du football brésilien.