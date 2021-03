Quelles sont les différences entre les ballons haut de gamme et les ballons d'entrée de gamme ?

Le ballon est l’accessoire le plus important d’un footballeur, celui qui l’accompagne partout dans le monde, bien avant les chaussures ou même les maillots. Pourtant, peu de joueurs savent différencier un ballon haut de gamme d’un ballon bas de gamme. Alors, quelles sont vraiment les différences ? Éclairage.

Il se peut que vous soyez déjà allé dans un magasin spécialisé dans le sport afin d’acheter un ballon et que la différence significative de prix entre deux ballons au design identique vous ait surpris. Pourtant, s’ils ont visuellement le même aspect, ils se différencient au niveaux technologies utilisés, notamment les matériaux, qui justifient un écart de prix important.

De la même manière que pour les maillots, il faut déjà savoir que les ballons haut de gamme sont ceux utilisés en compétition par les joueurs professionnels alors que les ballons d'entrée de gamme sont destinés à un public plus large. Pour mieux comprendre ces différences de prix qui paraissent parfois démesurées, nous allons vous présenter les différences entre ces deux gammes de ballons chez différentes marques.

Nike Flight vs Nike Strike

Après huit ans de recherche et développement, Nike a sorti le ballon de football Nike Flight en juin 2020. Ce ballon révolutionnaire offrant une trajectoire uniforme est actuellement le ballon utilisé en Premier League et en Serie A. Il a aussi été utilisé en Coupe de France. Ce ballon existe dans deux gammes différentes, l’une à 25€ que l’on nomme « Strike » et l’autre à 135€ que l’on nomme donc « Flight ».

La première différence entre ces deux ballons se trouve dans les matériaux utilisés lors de sa conception. La version haut de gamme est constituée de 37 % de cuir synthétique, 33 % de caoutchouc , 20 % de polyester et 10 % de coton alors que la version à 25€ est constituée de 60 % de caoutchouc, 15 % de polyuréthane, 13 % de polyester et 12 % d’EVA. Pour résumer, les matériaux utilisés pour le ballon haut de gamme sont bien plus qualitatifs que ceux utilisés sur le ballon d’entrée de gamme qui font partie des matériaux les plus accessibles de l’industrie.

Au-delà des matériaux principaux, la grande différence se fait avec la technologie « AerowSculpt » et ses rainures moulées qui réduisent les mouvements inattendus et rendent la trajectoire plus précise pour aider les joueurs à placer le ballon exactement où ils veulent comme le stipule Nike.

Nike utilise aussi de l'encre imprimée en 3D de façon stratégique pour créer des micro-volets permettant de s'inspirer des principes de l'aérospatiale et d'optimiser davantage la stabilité aérodynamique, rendant les passes et les frappes encore plus précises. La révolution dans l’aérodynamisme permet d'obtenir une trajectoire 30 % plus précise qu'avec le Merlin, ancien ballon vedette de la marque américaine. Le Nike Flight bénéficie également de la technologie « All Conditions Control » (ACC) et sa texture adhérente permettant de garder le contrôle du ballon par tout temps.

Si le Nike Flight est quasi sans coutures, le Nike Strike a lui 12 panneaux et donc des coutures apparentes, comme sur des ballons plus classiques. Ce qui a le désavantage d'éventuellement laisser entrer l'eau dans le ballon, par temps de pluie, et donc de potentiellement l'alourdir. Hormis la technologie AerowSculpt et un design sensiblement identique bien que moins « fin », ce ballon d’entrée de gamme ne bénéficie absolument pas des autres avantages du ballon à 135€.

Pour résumer, le ballon Nike Flight, top de gamme, a des matériaux et des technologies qui permettent d'optimiser le toucher de balle, la trajectoire mais offre aussi généralement une bien meilleure durabilité qu'un ballon d'entrée de gamme, généralement destiné aux enfants, qui s'abîme très rapidement surtout sur des surfaces dures et par temps de pluie.

adidas Uniforia Pro vs Uniforia Replica

Fournisseur historique de l’UEFA, adidas se charge une nouvelle fois de la conception du ballon de l’Euro 2020 qui se déroulera durant l’été 2021 suite à son report. Après 4 ans de développement et la réussite des tests d’homologation de la FIFA, adidas dévoile « Uniforia » qui succède au « Telstar 18 » de la dernière Coupe du Monde. Ce ballon existe dans une version pro à 140€ ainsi que dans plusieurs autres versions bien moins chères mais nous allons nous intéresser au ballon d’entraînement à 25€, qui constitue l’entrée de gamme.

La première différence entre ces deux ballons vient du matériau utilisé lors de sa conception. Côté pro, on retrouve un revêtement en polyester (matériau synthétique) qui est doté de 65% de matières recyclables, qui en plus du côté écologique, amélioreraient la durabilité. Du côté du ballon d’entrée de gamme, on retrouve un film de protection 100% TPU qui est une matière connue pour son élasticité.

Sur le ballon utilisé par les joueurs professionnels, on retrouve 6 panneaux dont les coutures sont thermosoudées, ce qui améliore la résistance contrairement à une couture lambda. L'étanchéité est maximale et la sphéricité est parfaite. La colle utilisée pour souder les panneaux entre eux a été modifiée par rapport aux précédents ballons pour garantir une meilleure durabilité. Sur le ballon professionnel comme sur le ballon d’entraînement, on retrouve le traitement « Hi-White », qui consiste à rendre le ballon plus visible pour les joueurs.

Comme Nike, adidas a également travaillé sur la stabilité du ballon dans l’air. Bien loin de l’époque de la Coupe du Monde 2010 avec le fameux « Jabulani » qui permettait aux joueurs de réaliser des frappes flottantes - dont Diego Forlan avait le secret - très compliquées à négocier pour les gardiens, la marque allemande a volontairement créé des bords de panneaux plus longs, offrant une meilleure stabilité dans l’air.

Sur le ballon d’entraînement, les coutures sont apparentes, ce qui veut dire qu’il est moins résistant et qu’il prend l’eau et s’alourdit lors des rencontres sous la pluie. Les coutures apparentes masquent également la longueur des bords de panneaux. Le design des deux ballons est semblable, bien que, comme pour Nike, le ballon replica est moins « fin ». Hormis le traitement Hi-White et un coloris identique, le ballon d’entraînement ne bénéficie pas des mêmes avantages que le ballon professionnel qui est bien plus qualitatif.

En plus de Nike et adidas, Puma, Derbystar et Uhlsport qui fournissent respectivement la Liga, la Bundesliga et la Ligue 1 Uber Eats, utilisent les mêmes procédés avec des ballons professionnels à plus de 130€ qui bénéficient de caractéristiques bien différentes des ballons d’entrée de gamme.

L'aspect marketing

Si les ballons homologués par la FIFA sont bien plus chers que les répliques c’est donc parce qu’ils ont des fonctionnalités différentes avec des technologies bien supérieures à celles utilisées pour les ballons d’entrée de gamme. Cependant, il y a évidemment l’aspect marketing (comme pour les chaussures) qui joue sur le prix puisque les géants de cette industrie profitent de la certification de la FIFA et du fait que le ballon soit utilisé par les professionnels pour les vendre à plus de 130€. Dans le lot, il existe cependant des marques comme Kipsta qui vendent des ballons certifiés par la FIFA à des prix similaires aux ballons d’entraînement des grandes marques.

Pour résumer, si vous souhaitez vraiment jouer comme les professionnels, les ballons haut de gamme sont faits pour vous et changent vraiment des ballons bas de gamme avec des matériaux plus qualitatifs et des technologies avancées. Par contre, si vous souhaitez simplement jouer au football sans chercher à vous mettre dans la peau d’un joueur professionnel de A à Z, les ballons replica vous suffiront amplement et Kipsta propose une alternative à ne pas négliger avec des ballons certifiés par la FIFA à des prix de ballon d'entraînement.