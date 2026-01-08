Luis Enrique et le PSG reconnaissent la supériorité de l’OM !

Le Paris Saint-Germain est décidément une équipe qui ne lâche rien. Après avoir arraché la Coupe Intercontinentale au forceps face à Flamengo, les joueurs de la capitale ont réussi à remporter le Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille, alors que les Phocéens menaient 2-1 à quelques instants du coup de sifflet final. Rejoints puis battus aux tirs au but (2-2-, 4 tab 1), les hommes de Roberto De Zerbi étaient KO debout. À l’issue du match, les partenaires de Marquinhos jubilaient forcément. Mais les Parisiens ont su reconnaître le match XXL des Marseillais. C’est d’ailleurs ce qu’a confié Marquinhos sur Ligue 1+.

« C’était chaud, c’était dur. Il faut valoriser nos adversaires. Ils y ont cru jusqu’à la fin, mais ils n’ont pas réussi. On savait que ça allait être un match difficile, c’est une équipe qui grandit de plus en plus. C’est bien aussi pour nous d’avoir des équipes qui nous font face. Ça nous fait grandir, ça nous met en difficulté, c’est le moment décisif de la saison, des trophées, des matches éliminatoires qui vont arriver. On va se préparer pour faire un meilleur match qu’aujourd’hui et gagner tranquillement. On a un coach très exigeant avec nous, il va nous dire qu’on a des choses à améliorer. Même moi, à 31 ans, j’ai toujours des choses à améliorer, il ne faut jamais se relâcher. Notre équipe a toujours faim pour aller chercher plus », a-t-il confié, imité juste après par Luis Enrique.

«Je dois féliciter De Zerbi que tout le monde critique»

« C’était très chaud, on a démarré le match de manière correcte, mais à la fin, l’OM a très bien joué, ils ont mérité d’être dans le match, ç'a été très difficile, ils ont mieux joué que nous. Je dois féliciter De Zerbi que tout le monde critique, c’est un très bon coach. J’ai vu qu’il y avait la possibilité de tuer le match et de marquer le deuxième but. Ils (les Marseillais) ont été très offensifs et se sont créé des actions. Je ne suis pas un robot, je dois extérioriser. Cette équipe est différente, il y a un état d’esprit différent », a-t-il déclaré sur Ligue 1+, avant de féliciter deux des joueurs clés du match.

« Aujourd’hui, je pourrai féliciter Gonçalo Ramos qui est un soldat, un joueur incroyable, une personne incroyable, il n’a pas de temps de jeu, il est toujours là. Quand je lui dis de rentrer sur la pelouse pendant deux, trois minutes, il est incroyable. On dit souvent qu’il y a une partie de chance, mais toutes les équipes travaillent, les entraîneurs des gardiens travaillent, on donne les infos aux gardiens, et je suis content pour Lucas (Chevalier) ». C’est un PSG heureux, mais soulagé qui va rentrer sur la capitale. Et pour l’OM, rendez-vous dans un mois tout pile pour une éventuelle revanche au Parc des Princes.