Premier League : le derby d'Angleterre décalé !

La suite après cette publicité

Alors que des scènes invraisemblables se sont déroulées à Old Trafford cet après-midi, que du matériel de télévision a été cassé et que des supporters ont pénétré les vestiaires des joueurs pour protester contre la famille Glazer et la Super League, la Premier League devrait bientôt communiquer le nouvel horaire du derby d'Angleterre, initialement programmé à 17 heures 30.

Les supporters ont désormais quitté l'enceinte des Red Devils, l'arbitre Michael Oliver est revenu sur la pelouse et les joueurs bloqués à leur hôtel depuis ce matin vont donc essayer de prendre le chemin du stade dans un contexte très particulier. Le calendrier très chargé ne permettant pas forcément une autre date, le match devrait avoir lieu ce jour à 19 heures 30.