CAN 2025 : un sélectionneur fait scandale après sa sortie piquante sur le Maroc

À dix jours du rideau final de cette CAN 2025, de nombreux journalistes et observateurs présents sur place s’accordent à dire que son organisation est un franc succès, comme la qualité de ses infrastructures. En Espagne, on commence également à craindre pour l’attribution des matchs du Mondial 2030 (coorganisé avec le Portugal et le Maroc). Pas un hasard si les médias ibériques poursuivent leur lobby intensif depuis plusieurs mois afin que le Bernabeu accueille la grande finale.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours pourtant, le sélectionneur sud-africain, Hugo Broos, avait pris le contre-pied en critiquant publiquement la logistique et le manque d’ambiance dans les stades de la CAN : «je ne sens pas la même vibe qu’en Côte d’Ivoire ou au Gabon. Lors de ces dernières CAN, à chaque seconde vous sentiez que vous étiez bien dans un tournoi (…) Ma famille était présente vendredi pour le match et c’était littéralement le chaos avant la rencontre. La police bloquait tout le monde, impossible d’accéder au stade», avait-il notamment déclaré. Au pays, cette sortie n’est pas du tout passée, et elle a même pris une dimension politique.

La suite après cette publicité

Le ministre des sports s’en mêle

Hier, le ministre des Sports sud-africain, Gayton McKenzie, a vivement critiqué son sélectionneur pour ses propos tenus concernant le Maroc et cette Coupe d’Afrique des Nations. Il a par ailleurs affirmé qu’il s’agissait, selon lui, de la meilleure CAN de tous les temps : «oui, c’est la meilleure Coupe d’Afrique de l’histoire», a-t-il confié dans des propos rapportés par The Herald, avant de poursuivre.

«J’étais furieux contre le sélectionneur des Bafana Bafana. J’étais très furieux, on ne fait pas ça, a-t-il ajouté à l’arrivée des joueurs sud-africains, éliminés par le Cameroun en 1/8es de finale (1-2). On ne va pas dans le pays d’une personne pour l’insulter sur ses propres terres. Personne ne devrait faire ça. C’est mal. Il (Broos) est dans des hôtels. Comment perçoit-il l’ambiance à l’extérieur ? Nous étions dans la rue et nous l’avons constatée. Je tiens à présenter mes excuses aux Marocains pour les propos de Broos. Chapeau bas aux Marocains. C’était la meilleure Coupe d’Afrique des Nations de tous les temps, je peux vous le garantir. Les stades et tout le reste étaient magnifiques. Ils ont prouvé au monde entier que l’Afrique est prête à accueillir des événements mondiaux.» Le message est passé.