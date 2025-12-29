Le sélectionneur de l’Afrique du Sud détruit le Maroc et l’organisation de la CAN 2025 !

L’Afrique du Sud fait partie des places fortes du continent africain, et cet hiver, au Maroc, les Bafana Bafana sont encore bien positionnés pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Deuxièmes du groupe B avec une victoire contre l’Angola (2-1) et une défaite contre l’ogre egyptien (1-0), les Sud-africains devront sceller leur ticket face au Zimbabwe lors du dernier match de poules, cet après-midi à Marrakech.

Et si tout le monde semble plutôt ravi de l’organisation de cette Coupe d’Afrique des Nations pour le moment, au point où même l’Espagne commence à craindre pour l’attribution des matchs pour le Mondial 2030, le sélectionneur Hugo Broos a surpris tout le monde dimanche avec une sortie médiatique assassine sur cette CAN 2025. Le tacticien belge a notamment déploré le manque d’ambiance lors des rencontres de ce tournoi.

Broos se lâche complètement

« Je ne sens pas la même vibe qu’en Côte d’Ivoire ou au Gabon. Lors de ces dernières CAN, à chaque seconde vous sentiez que vous étiez bien dans un tournoi. Lorsqu’on traversait les foules pour aller au camp d’entraînement en bus, on voyait le peuple agiter des drapeaux, nous faire coucou… Ici on ne sent rien. Ma famille était présente vendredi pour le match et c’était littéralement le chaos avant la rencontre. La police bloquait tout le monde, impossible d’accéder au stade. Même des gens avec des tickets ne pouvaient pas rentrer, à cause d’autres fans sans billets qui forçaient pour entrer dans l’enceinte », a-t-il d’abord lancé.

« Ma femme m’a dit ce samedi matin qu’elle était vraiment apeurée au milieu de cette foule aux côtés de ses petits enfants. L’organisation n’est pas bonne à ce niveau là… C’est cool on joue les matchs dans de beaux stades mais s’ils ne laissent pas les portes ouvertes personne ne vient voir les matchs. En Côte d’Ivoire, je me rappelle il y avait des gens dans les tribunes et ils étaient investis contrairement à ce début de CAN lors de notre match contre l’Angola à la première journée… », a conclu Broos, alors que le comité d’organisation de la compétition a décidé ce week-end de ne plus ouvrir les portes à tout le monde lors de certains matchs comme ce fut le cas lors du début du tournoi. Des propos qui font déjà réagir dans le Royaume Chérifien…