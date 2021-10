OM - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un dimanche rempli de chocs sur la planète football. En plus de FC Barcelone-Real Madrid (16h15), Manchester United-Liverpool (17h30) et Juventus-Inter (20h45), l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont se défier ce dimanche soir à l'Orange Vélodrome pour le premier Classique de cette saison 2021/22, presque neuf mois après la victoire parisienne en terres marseillaises lors du précédent exercice (0-2). Avec un jeu qui commence à plaire avec Jorge Sampaoli, les Phocéens espèrent battre leur rival de toujours pour éventuellement passer deuxièmes en fonction du résultat du RC Lens contre le FC Metz (15h).

De leur côté, les Parisiens de Mauricio Pochettino, qui se sont bien repris en Ligue 1 le week-end dernier en battant Angers (2-1) après leur défaite à Rennes avant la trêve, comptent bien frapper fort non loin de la Canebière pour conforter un peu plus leur place de leader. Comme toujours, ce choc s'annonce électrique et chaque formation espère bien évidemment tirer son épingle du jeu, surtout l'OM qui aimerait bien offrir une victoire contre le PSG à son public, ce qui n'est plus arrivé à domicile depuis le 27 novembre 2011 (3-0).

Caleta-Car choisi pour la charnière centrale

Côté marseillais, Jorge Sampaoli va normalement rester fidèle à son 3-4-3 ou plutôt 3-2-4-1 avec toujours Pau Lopez dans les cages. En charnière centrale, les indéboulonnables Saliba et Luan Peres seront accompagnés de Caleta-Car, alors que l'entraîneur argentin avait d'autres options sur la table. Rongier, dans une forme olympique, et Kamara se positionneront juste au-dessus dans l'entrejeu avec une ligne de quatre Ünder-Guendouzi-Payet-Gerson devant eux. Enfin, le Polonais Milik sera à la pointe de l'attaque.

Concernant le PSG, Mauricio Pochettino va partir sur un 4-2-3-1 et Keylor Navas sera préféré à Gigio Donnarumma dans les cages. Il n'y aura aucune surprise en défense avec Hakimi et Abdou Diallo dans les couloirs, et le duo Marquinhos-Kimpembe en charnière centrale. Verratti et Gueye vont composer le double pivot avec un trio Di Maria-Messi-Neymar également au milieu. Pour faire trembler les filets, les Parisiens compteront sur Mbappé qui prendra place devant.

